Atletica Frascati, Sofia Mosti trionfa nel Criterium

Frascati (Rm) – Lo scorso week-end per l’atletica regionale è stato caratterizzato dall’importante appuntamento del “Criterium” organizzato dal Cr Fidal Lazio che si è svolto al “Paolo Rosi” di Roma e ha coinvolto più di 600 atleti della categoria Ragazzi e Ragazze (nati tra il 2009 e il 2010). Non è mancata la solita corposa partecipazione dell’Atletica Frascati che ha applaudito le prestazioni eccellenti di alcuni atleti. Tra questi è spiccata la prova di Sofia Mosti (classe 2010) che ha vinto nel vortex in cui è stata protagonista già al primo lancio con cui ha ottenuto la splendida misura di 35,33 segnando il suo nuovo personale e risultando l’unica atleta in gara a superare i 35 metri, pur essendo al primo anno di categoria. Con la gara di domenica la Mosti ha confermato una particolare predisposizione per questa specialità, che costituisce l’anticamera del giavellotto nel prossimo futuro. “Ma amo molto anche i 200 metri e mi piace fare anche le gare di velocità – dice la giovane tesserata dell’Atletica Frascati – Da un anno mi sto dedicando anche ai lanci e al vortex e le ultime gare le ho sempre vinte, per questo ero fiduciosa di far bene anche nel “Criterium”. Onestamente non mi aspettavo di fare quella misura, d’altronde il mio personale precedente era di 33,66 e quindi mi sono migliorata in un sol colpo di quasi due metri”. Al “Rosi” la Mosti si è disimpegnata bene anche in pista: “Mi sono classificata al 39esimo posto nella prova dei 60 metri, poi assieme alle mie compagne di squadra Alice Rossi, Viktoria Polonska e Diana Paolucci abbiamo raggiunto il settimo posto nella staffetta 4x100 fermando il cronometro sul 57.92 finale”. La chiusura della Mosti è sul suo percorso nel mondo dell’atletica: “Ho cominciato a praticare questo sport grazie a mio nonno Cesare che è stato uno sportivo (cimentandosi nel pugilato e nel calcio, ndr) e che mi vedeva sempre correre, così ha pensato di portarmi all’Atletica Frascati. Sono in questo club da sei anni, mi allena Flavia Di Paola e con lei mi trovo davvero benissimo”. Tra gli altri risultati, da segnalare il terzo posto di Viktoria Polonska nei 600 metri Ragazze, chiusi con l’ottimo crono di 1’46’’90 che le sono valsi il nuovo personale: la giovane atleta, già protagonista nella stagione invernale nei cross dove è salita sul podio regionale, conferma un’ottima predisposizione per il mezzofondo. Da segnalare, infine, anche il quarto posto della staffetta 4x100 maschile formata da Flavio Pignagnoli, Matteo Bafaro, Andrea Todaro e Santiago De Angelis con il crono di 56’’85 e il discreto piazzamento dell’Atletica Frascati nelle due classifiche per società: settimo posto nel femminile e 13esimo nel maschile. Ora l’appuntamento è con le gare del prossimo week end che vedrà tornare in pista i Cadetti tra Latina e Lanuvio, per la prima prova interprovinciale del campionato di società in pista.