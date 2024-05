Atletica Frascati scatenata al “Trofeo Liberazione”

Frascati (Rm) – L’Atletica Frascati si è scatenata nel “Trofeo Liberazione”, tradizionale appuntamento con cui si apre la stagione in pista all’aperto. Durante la kermesse che si è tenuta allo stadio “Olindo Galli” di Tivoli e si è disputata in due giorni (il 25 e il 28 aprile scorsi), la società tuscolana ha registrato tantissimi podi in tutte le categorie. Nella prima giornata di gare, tra i Cadetti da segnalare il secondo posto di Anastasia Ciervo sui 300 (sfiorando il personale di due centesimi) e il successo dominante di Viktoria Polonska in una gara dei 1000 metri condotta dall’inizio e in cui è arrivato anche il nuovo personale (3.05.08). Ottimo terzo posto tra le Assolute per la Junior Chiara Padoan, protagonista di un’ottima prova sui 200 vinti dalla forte azzurra Irene Siragusa dell’Esercito. Esordio pure per Gloria Kabangu sui 400: nonostante il vento contrario, la forte atleta si impone con 55.10, tempo migliorabile in condizioni climatiche migliori. Secondo posto tra le Allieve per Flaminia Caruso sugli 800, mentre nella stessa prova al maschile un coraggioso Alessandro Saddi chiude al terzo posto tra gli Allievi. Sui 3000 maschili primo posto per l’altro Allievo Claudio Fanelli (quarto tra gli Assoluti) e secondo nella medesima categoria per Christian Nardi. Da sottolineare gli ottimi riscontri cronometrici di entrambi (8.39.48 per Fanelli e 8.47.46 per Nardi) che valgono rispettivamente il terzo e il quinto posto nell’attuale top ten nazionale stagionale. Nella giornata di gare di domenica scorsa, bel successo per Silvia Di Alessandro sui 50 metri gimkana della categoria Esordienti 5 a cui poi la piccola atleta aggiunge pure il terzo posto nel lancio della palla. Doppia super prestazione tra gli Esordienti 10 per Damiano Gregori che trionfa sia nei 50 ostacoli sia nei 150 piani (con l’eccellente crono di 21.91). Due volte secondo un bravissimo Samuele Bernardo che arriva alle spalle di Gregori sui 50 ostacoli e poi anche nel salto in lungo. Tra i Ragazzi va segnalato il terzo posto di Giordano Baccani nel salto in alto e poi quello di Alessio Music sui 1000 metri. Infine un altro bel risultato è arrivato nell’Enterprise Young Meeting che si è tenuto nella prestigiosa cornice dello stadio “Maradona” di Napoli con l’Allievo Nicolò Fattorossi che all’esordio stagionale sui 400 ha vinto la prova (risultando settimo tra gli Assoluti) con il nuovo primato personale di 51.24, a soli 4 centesimi dal minimo di partecipazione ai campionati italiani. Nel prossimo fine settimana ci si sposterà a Rieti per una prova valida per la fase regionale del campionato di società della categoria Cadetti.