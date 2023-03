Atletica Frascati, Saccardo trionfa nel trofeo “Villa” di marcia a Frosinone

Frascati (Rm) – Non solo mezzofondo. L’Atletica Frascati si toglie delle belle soddisfazioni anche in altre discipline e nello scorso fine settimana la copertina se l’è presa Davide Saccardo, classe 2010 che ha trionfato a Frosinone nella seconda prova del trofeo giovanile regionale “Fulvio Villa” di marcia. In una gara molto qualificata, con partecipazione estesa anche ad atleti di fuori regione, Saccardo ha ottenuto una splendida vittoria sulla distanza dei due chilometri nella gara riservata alla categoria Ragazzi, disintegrando il precedente personale di quasi un minuto e fermando il cronometro a 10.35.33. Un risultato che conferma il notevole salto di qualità che questo ragazzo ha già fatto e l’ottima predisposizione verso la marcia. “Con il passaggio ai Cadetti di Alessandro Recchia, mi ero presentato a questo appuntamento con buone sensazioni – rimarca Saccardo - Ho cercato di partire non troppo forte, ma nemmeno troppo piano. Con la mia andatura regolare sono stato nelle posizioni di testa e a tenere il mio passo sono stati due avversari che non conoscevo bene, ma che alla lunga hanno mollato. Sono andato a vincere in solitaria e sono sicuramente soddisfatto della mia gara”. Il precedente personale di Saccardo era di un paio di mesi fa, dunque in poco tempo il miglioramento è stato eclatante: “Il tecnico Giorgia Di Paola, che mi allena assieme al papà Sandro, mi aveva anticipato di aver registrato dei buoni tempi anche in allenamento e quindi non è stata una grande sorpresa”. Saccardo è l’ennesimo “prodotto fatto in casa” dell’Atletica Frascati: “Sono entrato in questo mondo sette anni fa e inizialmente mi sono dedicato ai lanci e al mezzofondo, che ogni tanto pratico ancora. Da un anno, però, mi sto concentrando tanto sulla marcia grazie agli insegnamenti di Sandro e Giorgia Di Paola: loro hanno grande esperienza e uno sconfinato amore per il nostro sport, mi stanno facendo crescere tanto”. Saccardo ha già fissato l’obiettivo stagionale: “Spero di riconfermare il titolo di campione regionale Ragazzi che ho vinto l’anno scorso”. Nel week-end l’Atletica Frascati sarà impegnata a Colleferro dove torneranno in pista i più giovani (Esordienti e Ragazzi) nel trofeo “Primavera” organizzato dalla Fidal Roma Sud: con questo appuntamento si apre ufficialmente la stagione in pista dei più piccoli.