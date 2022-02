Atletica Frascati, Saccardo secondo nel trofeo “Villa” di marcia

Frascati (Rm) – Un altro week-end ricco di soddisfazioni per i ragazzi dell’Atletica Frascati, divisi tra Lanuvio e Ancora. In terra castellana si è disputata la prima prova del trofeo “Fulvio Villa” di marcia con tre atleti tuscolani impegnati: ottimo risultato per Davide Saccardo che è salito sul secondo gradino del podio nella gara dei due chilometri della categoria Ragazzi, mentre Alessio Canzanella (della scuola di Zagarolo di Paolo Caruso) si è piazzato quinto sui 5 chilometri Cadetti ed Electra Alimanni (al suo esordio nella specialità) ha chiuso nona nella tre chilometri dedicata alle Cadette. “Sinceramente non mi aspettavo questo risultato – dice il classe 2010 Saccardo – Però avvertivo delle buone sensazioni sin dalle prime fasi e, pur rimanendo distante dal primo in classifica che ha tenuto un ottimo passo, sono stato sempre saldamente al secondo posto”. Il giovanissimo atleta tuscolano si è dedicato alla marcia da appena un anno: “Questa è la mia seconda gara: nella prima, tenutasi a Rocca Priora, avevo conquistato un altro secondo posto. E’ una disciplina che mi piace tanto, ma apprezzo anche il mezzofondo”. Saccardo è un prodotto purissimo dell’Atletica Frascati: “Ho cominciato qui sin dall’età di sei anni e l’ho fatto per tenermi in forma, poi mi sono innamorato di questo sport e non l’ho più abbandonato. Mi ha quasi sempre allenato Flavia Di Paola che, oltre ad essere un tecnico, è un’amica con cui parlare un po’ di tutto”. Intanto ad Ancona si è tenuto il meeting nazionale indoor, ultimo test in vista dei campionati italiani di categoria e l’Acsi Italia (società collegata dell’Atletica Frascati) è stata rappresentata da quattro ragazze nella categoria Allieve. Gloria Kabangu e Ginevra Di Mugno (già qualificate) hanno gareggiato la prima su 60 e 200, la seconda sui 1500 siglando il terzo tempo nella lista nazionale indoor. Dovrebbe riuscire a qualificarsi anche Chiara Padoan che ad Ancona ha esordito sugli 800 e ha ottenuto il personale sui 400. A pochi giorni dal rientro in allenamento, anche Chiara Perciballi ha corso i 60 e i 200, esattamente come la Kabangu. Gli atleti dell’Atletica Frascati torneranno in pista sabato 12 febbraio nei campionati regionali indoor Cadetti e Cadette a Rieti e domenica 13 nella seconda prova di cross assoluto e giovanile a Fiumicino.