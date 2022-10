Atletica Frascati, primato regionale per la 3x1000 Cadetti

Frascati (Rm) – Un altro week-end di soddisfazioni per l’Atletica Frascati. Al “Paolo Rosi” di Roma sabato pomeriggio si è tenuto il campionato regionale di staffette svedese (sulle distanze dei 100, 200, 300 e 400) e dei 3x1000 Cadetti. Di spessore la prestazione di Alessandro Saddi, Andrea Scalella e Claudio Fanelli (ritratti nella foto Saddi/Fidal Lazio) che vanno a prendersi la vittoria sulla 3x1000 con un ampio margine sugli avversari grazie al nuovo primato regionale di 8.12.33. Considerato che due dei tre ragazzi sono classe 2008 (e quindi primo anno di categoria) è un risultato che assume ancora maggior rilievo. «Un primato che ci rende orgogliosi, tolto alle Fiamme Gialle Simoni, perché riporta a Frascati un segno di salute del nostro mezzofondo, come da lunga tradizione» commenta il tecnico Giorgia Di Paola. Molto brave anche Flavia Martino, Emma Valeri e Flaminia Caruso che nella stessa specialità chiudono al secondo posto dietro la Tirreno Civitavecchia, facendo registrare il nuovo primato societario che risaliva al 2011. Bravi anche i ragazzi della staffetta svedese composta da Alif Mahmud, Andrea Scalella, Nicolò Fattorossi e Andrea Schiano che si piazzano secondi dietro alla Csain Velocemente Academy con un crono che è il secondo “all time” della storia dell’Atletica Frascati. Domenica, invece, si è svolto a Cecchina il campionato regionale in pista della categoria Ragazzi, oltre ad alcune gare riservate a Esordienti e Assoluti. Le prestazioni migliori le hanno messe a segno Davide Saccardo (al primo anno di categoria) e Viktoria Polonska. Saccardo si piazza al secondo posto sui 2000 metri di marcia, siglando il nuovo primato personale e risultando il primo tra i nati nel 2010, mentre la Polonska conduce in testa dall’inizio alla fine la gara dei 1000 metri, demolendo il proprio primato personale e fermando il cronometro sul 3.08.61 (uno dei migliori riscontri di sempre nelle graduatorie all time dell’Atletica Frascati in questa categoria). «Il risultato di Viktoria è la conferma che a Frascati si fa ancora qualità nel mezzofondo» rimarca il tecnico Giorgia Di Paola. Sempre a Cecchina da segnalare altri podi: negli Esordienti M8 (2013-14) Damiano Gregori vince sui 50 metri, mentre nei 400 metri della stessa categoria Samuele Bernardo è primo della sua serie, ma secondo in classifica generale dietro a Emanuele Recchia della Ludus Valmontone Zagarolo. Infine negli Esordienti M10 (2011-2012), Giordano Baccani coglie un terzo posto sui 50 metri e un secondo sui 400.