Atletica Frascati, Polonska domina la prima prova del trofeo giovanile “Decathlon Cup” a Lanuvio

Frascati (Rm) – Un pieno di podi e altri ottimi piazzamenti per l’Atletica Frascati nella prima prova del trofeo giovanile di Roma Sud “Decathlon Cup” (riservata al mezzofondo) che si è tenuta a Lanuvio domenica scorsa. La prima in ordine di tempo a conquistare una delle prime tre piazze è stato Giosuè Ramelli, terzo classificato tra gli Esordienti 5 sui 400 metri. Bravissima anche Myriam Bartoli che ottiene il secondo posto sulla stessa distanza nella classifica generale degli Esordienti 8. Negli Esordienti 10, che hanno gareggiato sui 600 metri, bel terzo posto per Leonardo Vigorito, mentre Alessandro Saddi ha conquistato la seconda piazza nella prova dei 1200 riservata ai Cadetti e chiusa col tempo di 3.22.33. Nella stessa categoria e sulla medesima distanza va segnalata l’ottima prestazione di Viktoria Polonska che domina la sua prova in lungo e in largo e va a vincere con ampio distacco in 3.58.41, dimostrando di aver ritrovato una buona condizione generale. Grazie a questi podi e a una serie di altre ottime esibizioni, l’Atletica Frascati è seconda nella classifica provvisoria di società dopo la prima prova: un piazzamento che occorrerà difendere nelle tre prove successive con il supporto di tutti. Il prossimo appuntamento arriva già domenica quando a Cave ci sarà una prova di corsa campestre che impegnerà tutte le categorie. A Lanuvio, comunque, si sono disputate anche alcune gare extra riservate ad Allievi e Assoluti: da segnalare il buon esordio in un test di mezzofondo per l’allievo Nicolò Orsini che ha vinto la prova sui 2000 metri chiudendo col tempo di 6.17.98. Il week-end da applausi dell’Atletica Frascati è stato completato dal successo di Alexandru Ciumacov (Rcf Roma Sud) nella settima edizione della gara podistica “Genazzano a perdifiato”. Il bravo atleta del club tuscolano ha anticipato tutti al termine dei 9,5 chilometri di gara percorsi nella suggestiva cornice del centro storico di Genazzano con il crono finale di 31.28. Infine da venerdì a domenica, la talentuosa Gloria Kabangu (seguita dalla sua allenatrice Giorgia Di Paola) sarà impegnata a Grosseto nel raduno tecnico della Nazionale Under 20. Nel corso dell’appuntamento in Toscana si terrà anche la conferenza programmatica in cui verrà presentato il calendario con tutti gli appuntamenti del 2024 più importanti, sia nazionali che internazionali: su tutti i mondiali Under 20 che si terranno in Perù nel prossimo mese di agosto.