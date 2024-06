Atletica Frascati: la Polonska al primato personale sui 1000

Frascati (Rm) – Non è ancora tempo di vacanze per l’Atletica Frascati. Tanti portacolori del club tuscolano sono scesi in pista nello scorso week-end per le gare in programma all’interno dell’impianto sportivo dell’Esercito nel quartiere romano della Cecchignola (dove si è disputato il trofeo “Bravin”), a Colleferro (dove si sono disputati i campionati di società Master assieme ad alcune gare “extra” dedicate agli Assoluti) e poi anche alle Terme di Caracalla di Roma (dove c’è stata la finale del campionato di società Ragazzi). A brillare è stata in primis la Cadetta Viktoria Polonska che alla Cecchignola ha abbattuto di netto il primato personale sui 1000 con una gara condotta in testa dal primo all’ultimo metro e chiusa con un ottimo 3.02.15. Una prestazione che conferma le qualità di questa ragazzi che ha ancora tanti margini di crescita. Da Colleferro sono arrivate due nuove ottime prestazioni del velocista Alessandro Smanio che sabato ha corso i 100 andando di nuovo vicino al personale, chiudendo in 10.88 con vento contrario (-1.0) e piazzandosi al terzo posto Assoluto, ma ancora meglio ha fatto nel pomeriggio di domenica dove finalmente è riuscito a sfondare il “muro” dei 22 secondi nei 200. Smanio ha chiuso la prova con un ottimo 21.90, anche stavolta con vento contrario (-1.3), ed è andato ad aggiudicarsi la gara riscrivendo il primato personale anche in questa specialità. Sempre tra le gare “extra” dedicate agli Assoluti, ha chiuso al secondo posto l’Allieva Flaminia Caruso che, impegnata in un test di tenuta, ha esordito sui 1500 chiudendo in 4.56.35. Infine sono arrivate buone notizie anche dall’altra gara romana in programma alle Terme di Caracalla dove l’Atletica Frascati è entrata nella finale (e quindi tra le prime 15 società del Lazio) con soli cinque componenti della squadra Ragazzi: un risultato già di per sé rilevante, visti i numeri. A livello individuale vanno segnalate le buone prestazioni di Giordano Baccani (quarto nel salto in alto e quinto sui 300) e Alessio Music (quinto sulla specialità dei 2 chilometri di marcia).