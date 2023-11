Atletica Frascati, tanti podi nella seconda prova del trofeo autunnale di mezzofondo

Frascati (Rm) – L’Atletica Frascati ha fatto un altro pieno di podi domenica scorsa nella seconda prova del trofeo autunnale di mezzofondo “Decathlon Cup” dedicata al cross e andata in scena a Cave, all’interno del parco di Villa Clementi. Doppia vittoria tra i più grandi (ovvero gli Assoluti), sulla distanza dei 3 chilometri: l’Allievo Christian Nardi è primo nella prova maschile davanti al compagno di società Nicolò Orsini (entrambi atleti Rcf Roma Sud), mentre l’altra Allieva Chiara Padoan (vice-campionessa italiana di categoria sui 400) trionfa nella prova femminile dimostrando di avere qualità anche su distanze più lunghe. Secondo posto per la piccola Greta Diamanti (prima tra le nate nel 2015) sui 400 metri degli Esordienti 8, mentre Leonardo Vigorito è terzo sugli 800 metri tra gli Esordienti 10. Tra i Ragazzi, splendida tripletta dell’Atletica Frascati sulla distanza dei 1500 metri con Edoardo Campagnolo primo, Mattia Del Brocco secondo e Giordano Baccani terzo. Tra i Cadetti (che correvano sulla distanza dei 2000 metri) sfiora il successo Claudio Fanelli che cede solo nel finale al campione italiano e primatista dei 1200 siepi Valerio Ciaramella (Libertas Castel Gandolfo-Albano), ma va segnalato anche l’ottimo terzo posto di Alessandro Saddi. Tra le Cadette, che hanno corso sempre sui 2000 metri, dominio netto della solita Viktoria Polonska, ma è notevole anche il terzo posto di Gaia Abbruciati. Al termine della seconda prova l’Atletica Frascati mantiene il secondo posto nella classifica per società mancando l’aggancio alla Libertas Castel Gandolfo-Albano solo per motivi puramente numerici e cioè alle lacune di partecipazione in alcune categorie, non certo per mancanza di risultati qualitativamente rilevanti. Il trofeo autunnale di mezzofondo tornerà domenica 3 dicembre con la terza prova in programma nella splendida cornice del lago di Castel Gandolfo dove la prova avverrà in concomitanza con il campionato regionale di corsa su strada, manifestazione ideata diverse decadi fa dal presidente dell’Atletica Frascati Sandro Di Paola e svoltasi per numerose edizioni proprio nella cittadina tuscolana all’interno del parco di Villa Torlonia, dove oramai da diversi edizioni non è stato più possibile ospitarla a causa del terreno dissestato, divenuto pericoloso per l’incolumità degli atleti. Nello scorso fine settimana, inoltre, la talentuosa Gloria Kabangu ha partecipato a un selezionatissimo raduno nazionale Juniores, convocata per la prima volta dal settore mezzofondo dopo il passaggio di specialità agli 800 avvenuto in questa stagione. Un passaggio che le ha portato immediatamente un titolo di campionessa italiana Juniores al primo anno di categoria con un crono da “top 10 all time” tra le Juniores e un sesto posto in Europa, nonostante l’esperienza quasi nulla nella specialità. Per lei in questa stagione sono tanti gli appuntamenti agonistici in programma: dai campionati italiani al coperto in programma nel primo week end di febbraio 2024 alla massima rassegna nazionale Junior all’aperto che si svolgerà a fine luglio e sarà “l’antipasto” dell’appuntamento internazionale Under 20 più importante: i mondiali Juniores che si svolgeranno a fine agosto a Lima, in Perù.