Atletica Frascati, Padoan e Kabangu nella 4x400 che ha fissato il nuovo primato italiano Allieve

Frascati (Rm) – Un’altra grande notizia per la famiglia sportiva dell’Atletica Frascati è arrivata nello scorso fine settimana dalle gare che si sono disputate a Rieti. Chiara Padoan e Gloria Kabangu, infatti, hanno fatto parte della staffetta 4x400 Allieve dell’Acsi Italia Atletica (società Assoluta collegata col team tuscolano) che con una grande prestazione ha fissato il nuovo primato italiano di categoria fermando il crono su un eccellente 4.38.08 a cui hanno contribuito anche Veronica Lombardi e Alice Calvaruso (quest’ultima atleta di Cecchina). Splende anche la stella della classe 2006 Ginevra Di Mugno (primo anno Allieve) capace di piazzarsi terza sui 1500 grazie a un crono che la porta al comando delle liste nazionali stagionali di categoria: 4.34. Non contenta il giorno successivo, all’esordio assoluto in carriera negli 800, si piazza al secondo posto con un altro ottimo crono (2.13.25) che la inserisce anche in questa specialità nella zona alta delle liste nazionali stagionali di categoria. Sempre a Rieti, da sottolineare le buone prestazioni della Junior Veronica Cerroni, all’esordio stagionale: sui 400 ha limato di un centesimo il personale (1.04.17), mentre sugli 800 ha vinto la sua serie anche se con un tempo non troppo rilevante. Domenica pomeriggio a Latina è stata la volta delle categorie Ragazzi e Ragazze, impegnate nella seconda giornata della fase inter-provinciale del campionato di società. Come spesso capita, l’Atletica Frascati ha applaudito tanti ragazzi finiti sul podio. Davide Girolimetti si è piazzato terzo nella combinata 60 metri e salto quadruplo, mentre Santiago De Angelis è secondo nell’accoppiata 200 ostacoli (dove si piazza secondo) e salto in alto (quinto). Altro secondo posto è quello di Davide Saccardo nella combinata 600 e lancio del peso. Scatenata Viktoria Polonska, dominatrice sui 600 e prima nella combinata in cui ha concorso anche nel salto in alto. E’ salita sul gradino più basso del podio anche Alice Rossi nell’abbinata 600 e salto quadruplo, infine da segnalare la vittoria della staffetta 4x100 maschile composta da Flavio Pignagnoli, Damiano Roiati, Davide Girolimetti e Santiago De Angelis, mentre nella gara “extra” riservata ai Cadetti, Leonardo Di Mugno ha vinto nel giavellotto, in una gara disturbata dal vento.