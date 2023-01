Atletica Frascati: l’anno si apre bene

Frascati (Rm) – Si è aperto subito con buoni riscontri il 2023 dell’Atletica Frascati. Molti tesserati del club tuscolano sono saliti sul podio nel primo test invernale in pista tenutosi nello scorso fine settimana al “Paolo Rosi” di Roma. Tra le Cadette, Anastasia Ciervo ha ottenuto un bel terzo posto nella specialità dei 200 metri, mentre tra i Cadetti e nella medesima gara Andrea Schiano vince in solitudine, bissando pure nel lungo con la misura di 5,91 (a pochi centimetri dal personale). Nel salto in lungo, ma tra i Ragazzi, ottimo terzo posto per Samuele Attiani, ma è ancora una volta nel mezzofondo che l’Atletica Frascati ottiene le soddisfazioni più importanti grazie a una “doppia doppietta” sul podio: nelle Cadette Flaminia Caruso domina la sua prova e va a vincere davanti alla compagna di società Viktoria Polonska, mentre tra i Cadetti a spuntarla è Claudio Fanelli (che con 1.28.39 fa segnare anche il suo personale) col compagno di squadra Alessandro Saddi che chiude terzo (e anche lui al personale in 1.30.47). Molti buoni risultati anche dagli Assoluti: nel salto in lungo secondo posto per lo Junior Leonardo Baccani, ma chi ha brillato in particolar modo è Ginevra Di Mugno (Acsi Italia Atletica) sugli 800. La promessa del club tuscolano e del mezzofondo nazionale azzarda un primo giro a velocità sostenuta e, a dispetto di un calo alla distanza, vince chiudendo comunque in 2.13.58, a un soffio dal suo personale. Alle sue spalle si piazza al secondo posto Chiara Padoan, parsa ancora non brillantissima. Il giorno precedente, a Rieti, in una manifestazione al coperto riservata agli Assoluti, va segnalato l’ottimo esordio del velocista Alessandro Smanio (Rcf Roma Sud) capace di segnare un ottimo 7.16 in batteria (suo personale) e poi di conquistare il secondo posto conclusivo. Infine domenica tornerà di scena il cross con la prima prova del campionato di società giovanile e Assoluto che si terrà ad Arce. La prova varrà anche per l’assegnazione dei titoli di campione regionale di cross per le categorie Allievi, Juniores, Promesse e Senior sia maschili che femminili.