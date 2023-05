Atletica Frascati, Kabangu e Padoan danno spettacolo a Colleferro

Frascati (Rm) – Gloria Kabangu e Chiara Padoan già “volano”. Le talentuose ragazze dell’Acsi Italia Atletica (la “collegata” dell’Atletica Frascati) hanno ottenuto uno strepitoso riscontro cronometrico nella gara di sabato scorso a Colleferro, tra l’altro disturbata dalla pioggia e da una temperatura non proprio ideale per il periodo. La Kabangu, all’esordio stagionale sui 400 e al primo anno di categoria Junior, ha subito raggiunto il tempo minimo europeo Under 20 (dopo aver fatto lo stesso sugli 800): cronometro fermato sul 54.66 e personale abbassato per la campionessa italiana Allieve della scorsa stagione. Nella stessa gara, anche la Padoan disintegra il proprio personale (migliorandosi di quasi 2 secondi) chiudendo con un 56.31 e inserendosi al secondo posto delle liste nazionali Allieve stagionale. Sempre sabato un altro ottimo risultato è arrivato da Tivoli dove Emma Valeri (Allieva classe 2007 in forza all’Acsi Italia) ha registrato il tempo minimo di partecipazione ai campionati italiani di categoria sui 2000 siepi. Per lei, quello in programma a Caorle a fine giugno, sarà il primo campionato italiano in pista. Tornando a Colleferro, tanti buoni risultati sono arrivati domenica dalla “Decathlon Cup” aperta a diverse categorie. L’Allievo Nicolò Fattorossi è terzo nella sua categoria sugli 800 e settimo tra gli Assoluti, mentre negli Esordienti 10 (nati nel 2012-2013) sui 50 metri si piazzano ai primi tre posti tra i 2013 Damiano Gregori, Angelo Caputo e Samuele Bernardo (rispettivamente decimo, undicesimo e dodicesimo della classifica generale). Tra gli Esordienti 10 ottimo secondo posto per Leonardo Vigorito sugli 800, ma bene anche Samuele Bernardo che è quarto nella classifica generale e secondo tra i nati nel 2013. Nel getto del peso Ragazzi altro secondo posto per Davide Saccardo che poi “bissa” i podi di giornata andando a chiudere al terzo posto nei 600, specialità in cui Edoardo Campagnolo è secondo tra i nati nel 2011 (e nono in classifica generale). C’è grande attesa, infine, per l’evento del prossimo fine settimana ovvero la finale regionale di società della categoria Cadetti che si terrà al “Paolo Rosi” di Roma e vedrà impegnate sia la squadra maschile che quella femminile dell’Atletica Frascati.