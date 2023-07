Atletica Frascati, Kabangu e lo strepitoso titolo italiano Juniores

Frascati (Rm) – Gloria Kabangu non smette mai di sorprendere. L’astro nascente dell’Acsi Italia (che fa parte della famiglia sportiva dell’Atletica Frascati) è riuscita ad aggiudicarsi il titolo italiano Junior sugli 800 nella kermesse andata in scena a Grosseto nello scorso fine settimana. Una prestazione strepitosa che la Kabangu (nella foto Fidal/Grana) commenta così: “La gara è andata più che bene, onestamente non mi aspettavo un risultato del genere. Sapevo che sarebbe stata una gara tostissima e pensavo che Matilde Prati fosse più preparata di me sulla distanza. Ho rispettato i passaggi cronometrici, poi da un certo punto in avanti si deve dare quello che rimane. Alla fine abbiamo festeggiato assieme alla mia allenatrice Giorgia Di Paola che era felicissima: ci siamo abbracciate e commosse. Se questo è il titolo più importante? Tutti fanno parte di me e della mia crescita”. Alla Kabangu sono arrivate anche le congratulazione dell’amministrazione comunale di Grottaferrata e del sindaco Mirko Di Bernardo. “Abito lì e sicuramente è una bella sensazione ricevere questi elogi istituzionali, in passato non era successo”. La forte atleta del club tuscolano non ha ancora terminato la sua lunga estate: “Ora spero di poter essere convocata per gli europei Juniores sia a livello individuale sugli 800 e con la staffetta sulla 4x400. La kermesse si svolgerà dal 7 al 10 agosto a Gerusalemme dove sono stata anche l’anno scorso per l’europeo Under 18, arrivando seconda nella staffetta svedese con le mie compagne di nazionale e undicesima sui 400 a livello individuale”. Ovviamente orgogliosa anche Giorgia Di Paola che ha commentato a caldo la prova della Kabangu: “Non è facile trovare le parole, Gloria è stata superlativa considerando che è il suo primo titolo italiano negli 800 ottenuto tra l’altro con un crono strepitoso: 2.04.80, al primo anno di categoria Juniores. Un tempo che la inserisce nella top 10 assolute annuale e settima “all time” under 20. La scelta di correre solo gli 800 è stata dettata da un fastidio al piede sinistro (quello non infortunato in passato, ndr) insorto nelle ultime settimane e che ci ha costretto a un cambio di programmazione all’ultimo. E’ il terzo 800 in carriera per Gloria che ha ottenuto una vittoria grazie non solo alle sue qualità fisiche da top player, ma soprattutto grazie alla sua tenacia, ad un’intelligenza tattica che la lancia nel futuro, non solo nei 400 ma anche negli 800”.