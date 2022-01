Atletica Frascati, Ginevra Di Mugno campionessa regionale Allieve di cross

Frascati (Rm) – Prima gara del 2022 e prime grandi soddisfazioni per l’Atletica Frascati. Ad Arce si è disputata la prima prova di cross per Allievi e Assoluti, valida anche come campionato regionale individuale e il club tuscolano ha applaudito la vittoria di Ginevra Di Mugno. La classe 2006, al debutto con la maglia della Acsi Italia (la società “collegata” al femminile per le categorie Allieve e Assolute), ha ottenuto un netto successo nella prova di quattro chilometri e si è così tolta la soddisfazione di vincere il primo titoli Allieve pur confrontandosi con diverse atlete più grandi: “Era la mia prima volta su quel tracciato, ma mi sentivo bene e sapevo di poter ottenere un buon risultato – dice la Di Mugno - Ho dato subito il mio ritmo alla gara e sono stata sempre davanti: il mio 2022 è iniziato come meglio non poteva”. D’altronde la giovane atleta aveva già dimostrato il suo spessore negli ultimi mesi: «Il mio miglior risultato rimane il terzo posto ai campionati italiani Cadetti di cross, ma questo titolo regionale mi dà tanta fiducia e mi fa arrivare di slancio all’appuntamento con la prossima prova sui 1500 che varrà come gara di qualificazione ai campionati italiani indoor che si terranno a febbraio ad Ancona”. La Di Mugno è uno dei tanti prodotti purissimi del vivaio dell’Atletica Frascati: “Sono in questo club da sette anni e mi trovo benissimo sia con lo staff tecnico che mi ha cresciuto, sia con i miei compagni con cui ho stretto tantissimo. Com’è nata la mia passione per l’atletica? Semplicemente perché mi piaceva correre e così mio papà si è informato sulla società del circondario che avesse la miglior tradizione podistica, scegliendo l’Atletica Frascati”. In effetti i risultati continuano a confermare l’Atletica Frascati come una delle più importanti società del Lazio e per un vivaio che è esclusivamente territorio (con un supporto della scuola di Cerveteri diretta da Ricci e Pirone) è sicuramente un traguardo significativo. Ad Arce sono stati tanti i piazzamenti di rilievo: nella gara della Di Mugno, vanno ricordati anche l’ottavo posto di Aurora D’Amico e il decimo di Sara Bocchino con la Acsi Italia che è prima nella classifica per società. Nei 10 chilometri di cross lungo Senior e Promesse, terzo posto per Gabriele Caroli (tesserato con la “società collegata” della Rcf Roma Sud), mentre il cerveterano Emanuele Curci si è piazzato secondo nel cross lungo da 8 chilometri tra gli Juniores (con la squadra della Rcf Roma Sud seconda). Ottimo terzo posto per Flavia Ceracchi nei 5 chilometri Juniores con la squadra dell’Acsi Italia prima nella stessa categoria. Nel cross corto di 3 chilometri Gianluca Nanni (Rcf Roma Sud) è quarto Assoluto e secondo Junior, mentre Veronica Cerroni (Acsi Italia) è decima Assoluta e quinta Juniores. Infine nel trofeo giovanile di cross sono arrivati tanti altri risultati da sottolineare per l’Atletica Frascati: tra i Cadetti (secondi di squadra) Giacomo Barbuto ha chiuso quarto sulla distanza dei 2,5 chilometri con Andrea Scalella sesto e Andrea Schiano ottavo. Tra le Cadette (prime nella classifica per società) Flaminia Caruso splendida seconda e Emma Valeri ottima quarta sui 2 chilometri con Giorgia Sala ottava, mentre tra i Ragazzi (quarti a squadre a un punto dalle prime) sulla distanza di 1,5 chilometri i migliori sono stati Alessio Fantini (ottavo) e Tommaso Taliani (nono). Infine tra le Ragazze (seconde nella prova a squadre), sulla distanza del chilometro notevole terzo posto per Victoria Polonska e buon decimo per Diana Paolucci.