Atletica Frascati, festa all’Otto Settembre per l’evento scolastico “Il mille di Miguel”

Frascati (Rm) – A quattro anni di distanza dopo i blocchi causati del Covid, lo stadio “Otto Settembre” di Frascati è tornato ad ospitare ieri mattina l’evento “Il mille di Miguel”, manifestazione organizzata da anni dalla Uisp nazionale e collegata alla nota gara romana della “Corsa di Miguel”, il podista e poeta argentino che venne rapito da un commando paramilitare diventando uno dei quasi 30mila desaparecidos della dittatura. L’Atletica Frascati, anche in virtù della costante collaborazione con le scuole del territorio (che è ripresa con intensità con l’allentamento delle restrizioni anti-Covid), ha collaborato con la Uisp nella organizzazione di questa prima tappa che ha coinvolto oltre cinquecento studenti delle scuole medie primarie e secondarie. Tra i tantissimi ragazzi presenti, che si sono cimentati sulla distanza dei mille metri con batterie cominciate alle 8,30 del mattino e terminate all’ora di pranzo, anche diversi tesserati dell’Atletica Frascati che si sono ben comportati. Al termine delle varie tappe previste (che coinvolgeranno prossimamente anche gli studenti delle elementari con alcuni “staffettoni”) si terrà una finale regionale nel periodo di primavera. Chiusa la festosa parentesi dell’evento Uisp, in casa tuscolana è già tempo di pensare all’importante appuntamento che si terrà domenica presso il parco di Tor Tre Teste dove si disputerà la finale del trofeo regionale giovanile di cross a squadre, nonché il campionato regionale Cadetti e Ragazzi di cross individuale. Inoltre il test sarà decisivo anche per completare la squadra regionale che affronterà il campionato italiano di cross in programma a Gubbio il 12 marzo (a cui parteciperanno dieci Cadetti sulla distanza dei tre chilometri e dieci Cadette sui 2,5 chilometri). L’Atletica Frascati punta a portare diversi ragazzi nella squadra regionale. Sempre il 12 marzo a Gubbio si disputerà il campionato italiano individuale e di società di cross nelle categorie dagli Allievi in su: occhi puntati a livello individuale su Ginevra Di Mugno che tra l’altro con Chiara Padoan e Emma Valeri può fare anche un bel risultato di società con la “collegata” Acsi Italia Atletica, ma anche su Christian Nardi (che invece correrà solo l’individuale).