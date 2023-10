Atletica Frascati, fantastico Di Mugno

Frascati (Rm) – Un’altra medaglia nazionale per l’Atletica Frascati. Leonardo Di Mugno ha vinto il bronzo nel campionato italiano Cadetti che si è svolto a Caorle, in Veneto. In una gara super-qualificata, il talentuoso tesserato tuscolano (ritratto nella foto Saddi/Fidal Lazio) ha realizzato nell’ultimo lancio la misura di 55,86 piazzandosi dietro al campano Di Palma e al lombardo Villa. “Leonardo si allena con noi da due anni ed è cresciuto tantissimo non solo dal punto di vista tecnico, ma anche a livello caratteriale – dicono i suoi allenatori Fabio ed Elio Olevano - Si allena con grande dedizione e ha fatto un salto di qualità notevole nel corso del tempo. A Caorle era accreditato del secondo miglior lancio prima della gara e un pizzico di rammarico c’è per non aver conquistato la medaglia d’argento, ma ha fatto una gara costante e il terzo posto finale è più che positivo. Tra i prossimi obiettivi ci saranno i campionati italiani di lanci per Allievi e Junior che si terranno a febbraio 2024”. Molto bene anche Claudio Fanelli che sui 2000 ha centrato il quarto posto finale. “Una gara di altissimo livello tecnico, vinta dal neo primatista italiano, il toscano Santangelo – sottolinea il tecnico Giorgia Di Paola - Ma anche gli inseguitori hanno fatto registrare tempi da primi dieci posti di tutti i tempi. Purtroppo a Claudio è mancata un po’ più di convinzione nella lotta per i gradini alti del podio, ma parliamo comunque di riscontri cronometrici importanti, con un livello cresciuto tantissimo in questa stagione nel mezzofondo Under 16”. Sempre a Caorle c’erano anche Viktoria Polonska (19esima sui 2000), Alessandro Saddi (14esimo sui 1000) e Flaminia Caruso (decima sui 1000). Nella classifica per rappresentative il Lazio è quinto nella combinata maschile/femminile. Un altro bel risultato è arrivato dalla quinta edizione della “Cecchignola di corsa” disputata domenica a Roma. Nella gara disputata su strada sulla distanza di 10 chilometri, organizzata dal Gruppo Sportivo Esercito in collaborazione con Lbm sport, Alexandro Ciumacov ha ottenuto un ottimo secondo posto Assoluto facendo segnare il nuovo personale con il tempo di 31.55.