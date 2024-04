Atletica Frascati, Fanelli vince il titolo regionale dei 30 minuti in pista nella categoria Allievi

Frascati (Rm) – Claudio Fanelli è il nuovo campione regionale dei 30 minuti in pista nella categoria Allievi. Il verdetto è arrivato nello scorso fine settimana allo stadio “Natali” di Colleferro. Una prova di grande spessore per il talentuoso tesserato dell’Atletica Frascati, Allievo classe 2008 al primo anno di categoria. Fanelli è rimasto in testa praticamente dall’inizio della gara: nei primi quattro chilometri al suo fianco è rimasto il compagno di società Christian Nardi che poi ha accusato qualche problema ed è uscito di gara dopo sette chilometri, poi il portacolori dell’Atletica Frascati è rimasto in totale solitudine e ha mantenuto costantemente il ritmo stabilito di 3’10’’ al chilometro andando a chiudere con un’eccellente misura di 9.451 metri, migliore prestazione italiana stagionale, tra l’altro a soli 146 metri dal primato regionale di Sergio Bruni che risale al 1980. Una gara che lo inserisce nella top 30 all time di questa specialità, ma va sottolineato che era dal 1999 (ovvero dalla prestazione del compianto Cosimo Caliandro) che nessun Allievo correva questa gara superando i 9300 metri. Per Fanelli si tratta del secondo titolo regionale di categoria in questa stagione dopo quello nel cross ottenuto lo scorso gennaio: una conferma delle sue qualità eccellenti anche su distanze prolungate, oltre che nel mezzofondo veloce. A Colleferro in tanti ragazzi dell’Atletica Frascati hanno migliorato i propri primati personali, ma due elementi hanno brillato in modo particolare: tra le Cadette Anastasia Ciervo si rende autrice di un’ottima gara sui 300 metri, iniziando forse in modo troppo vivace, ma andando a chiudere molto vicina al limite dei 43 secondi con un ottimo 43.17, nuovo primato personale sulla distanza. Un crono migliorabile con una migliore distribuzione che lascia comunque trasparire dei margini di crescita notevoli per questa ragazza, capace di aggiungere anche un quarto posto sui 150 metri e un sesto sugli 80. Sempre sulla distanza dei 300 metri va segnalato lo splendido secondo posto di Nicolò Fattorossi che corre in solitudine andando a chiudere con un ottimo 36.09 a soli 16 decimi dal vincitore tra gli Assoluti, ma comunque primo in classifica nella sua categoria (quella degli Allievi). Un riscontro cronometrico importante per questo classe 2007 che ha ancora avere margini di crescita importanti soprattutto nei 400, dove si è gia espresso molto bene nel recente passato. Nel prossimo week-end tanti tesserati dell’Atletica Frascati saranno a Lanuvio dove torneranno in pista le categorie Esordienti, i Ragazzi e Cadetti per la seconda prova del Trofeo estivo “Decathlon Cup”.