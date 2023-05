Atletica Frascati, Claudio Fanelli e Flaminia Caruso vincono i 1000 al “Rosi” con un super tempo

Frascati (Rm) – L’Atletica Frascati di nuovo sugli scudi. Nello scorso fine settimana, al “Paolo Rosi” di Roma, si sono tenuti il campionato di società Allievi e la prima giornata della fase regionale del campionato di società Cadetti. Proprio dai Cadetti arrivano due prestazioni di spessore nel mezzofondo dove Claudio Fanelli (ritratto nella foto Saddi/Fidal Lazio) si prende la scena sui 1000 metri, facendo il ritmo in solitaria e chiudendo in progressione col nuovo personale di 2.36.49, attualmente primo crono nelle liste nazionali Cadetti: un risultato che ne conferma le enormi prospettive di crescita nella specialità. Stesso discorso per Flaminia Caruso che, sulla stessa distanza dei 1000 metri, vince il “derby frascatano” con la compagna di squadra Viktoria Polonska e ferma il cronometro sul tempo di 3.01.15 (terzo delle liste nazionali). Impressionante la progressione finale della Caruso che sembra aver ritrovato la brillantezza dei momenti migliori, ma brava anche la Polonska che è alle prese con un problema fisico da diverse settimane e ha chiuso seconda col tempo di 3.08.64. Sempre tra i Cadetti da segnalare anche la vittoria di Leonardo Di Mugno nel giavellotto con la misura di 49,44. Tante prestazioni di rilievo anche tra gli Allievi: Chiara Padoan vince (anche tra gli Assoluti) sui 400 femminili eguagliando il proprio personale (58.15), poi ottiene un gran secondo posto (sesto tra gli Assoluti) sui 200 migliorando il proprio personale e scendendo per la prima volta sotto i 26 secondi: il 25.67 finale vale come minimo di partecipazione ai campionati italiani di categoria dopo quello già ottenuto nei 400. Benissimo nei 1500 anche Christian Nardi (al primo anno tra gli Allievi) che con il crono di 4.09.07 è secondo (anche tra gli Assoluti), con minimo di partecipazione già assicurato per la rassegna nazionale in pista di categoria in programma a Caorle a giugno. Lo stesso Nardi si piazza al secondo posto anche nella prova degli 800 metri col nuovo personale di 2.00.43. Sulla medesima distanza Ginevra Di Mugno vince in solitudine, pur non riuscendo a migliorare il suo personale. Da ricordare anche il secondo posto della staffetta 4x400 della “collegata” Acsi Italia composta da Angelica Neri, Elena Benedetto, Ginevra Di Mugno e Chiara Padoan. Infine nel giavellotto Assoluti secondo posto per Giulio Milani col miglior lancio a 52,17. Sabato pomeriggio a Velletri è andata in scena la seconda prova del trofeo estivo giovanile “Decathlon Cup” riservato a Esordienti e Ragazzi. Tanti i buoni risultati dei giovani atleti tuscolani, ma le soddisfazioni maggiori sono arrivate dalla gara di salto in lungo degli Esordienti M10 in cui Damiano Gregori si migliora nettamente piazzando il miglior salto a 4,32 (misura notevole per un atleta classe 2013) e aggiudicandosi la gara, ma dietro di lui un’altra eccellente misura è quella di Samuele Bernardo (anche lui classe 2013) che con 4,09 si piazza al terzo posto in classifica e al secondo tra gli atleti del suo anno di nascita. Tra i Ragazzi arriva un bel doppio podio per Davide Saccardo che fa segnare l’ottima misura di 11,47 nel getto del peso dove si piazza terzo e poi nella specialità dei 600 metri ferma il cronometro sul tempo di 1.44.32 ottenendo uno splendido secondo posto e migliorando il personale di oltre otto secondi. Un ragazzo che sta crescendo tantissimo sul piano atletico non solo nella sua specialità preferita della marcia, ma anche nel mezzofondo e nei lanci.