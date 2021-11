Atletica Frascati domina anche a Cave

Frascati (Rm) – L’Atletica Frascati ha dominato anche la gara di domenica presso il parco di Villa Clementi di Cave dove si è disputata una gara di cross su un percorso difficoltoso e con numerose variazioni di pendenza, valida come terza prova del Trofeo Autunnale di Mezzofondo di Roma Sud. La società tuscolana ha vinto ancora la classifica per società, esattamente come accaduto già nelle prove sulla pista di Lanuvio e a San Cesareo su strada. Tra le vittorie, da segnalare quella del classe 2008 Alessandro Saddi che ha trionfato tra i Ragazzi sulla distanza dei 1000 metri, anticipando tra gli altri anche il compagno di società Giulio Borelli (terzo). “Sinceramente non mi aspettavo di poter vincere, ma alla fine è andato tutto bene. E’ stato fondamentale partire bene ed evitare di rimanere “ingarbugliato” nel gruppone: dopo aver ottenuto un secondo e un terzo posto nei due precedenti appuntamenti, è arrivata questa vittoria che mi rende felice. I prossimi obiettivi sono il campionato regionale campestre e magari la partecipazione ai campionati italiani Cadetti su pista nel 2022”. Saddi è passato dalle “cure” del tecnico Flavia Di Paola a quelle di Giorgia e Sandro Di Paola. “La prima ha inciso molto sulla mia crescita, ora sto cercando di cogliere i preziosi suggerimenti degli altri due allenatori”. Il giovane atleta ha cominciato prestissimo a fare atletica: “Corro da otto anni e la passione me l’ha trasmessa mio padre Moreno che correva e ogni tanto mi dà qualche dritta. Fino all’anno scorso ho abbinato altre discipline come nuoto e basket, in questa stagione sono totalmente concentrato sull’atletica perché è lo sport che amo di più”. Sono stati numerosi i podi ottenuti dai tesserati della famiglia sportiva dell’Atletica Frascati nel corso dell’appuntamento di Cave: nella prova dei 5 chilometri degli Assoluti, ad esempio, il podio è stato tutto targato Rcf Roma Sud (la società maschile “collegata” al settore giovanile tuscolano). A vincere è stato Alexandru Ciumacov davanti allo junior cerveterano Emanuele Curci e all’Allievo della scuola di Cecchina Mirko Picarelli. Tra gli Esordienti, da segnalare il secondo posto di Leonardo Carinci nei 400 M5 e la vittoria di Viola Orsini tra le bambine F5 nei 400. Vincono sugli 800 metri tra gli M10 Raniero Lombardi e tra le F10 Chiara Tarquini. Sui 1000 metri Ragazze dominio totale con vittoria di Flaminia Caruso davanti ad Angelica Bocaj e Giorgia Sala. Trionfo anche sui 2000 della categoria Cadette con cinque frascatane tra le prime cinque con Ginevra Di Mugno sul gradino più alto e Chiara Padoan ed Eleonora Mattogno al suo fianco. Molto positivo anche il terzo posto di Giacomo Barbuto sui 2000 tra i Cadetti. Il prossimo appuntamento è in programma il prossimo 28 novembre con la quarta e penultima prova del Trofeo di Mezzofondo proprio a Frascati: la protagonista sarà la corsa in montagna, con un percorso in salita nella splendida cornice del Tuscolo.