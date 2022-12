Atletica Frascati, Di Paola ha presentato il libro “Correre all’ombra del Tuscolo. I pionieri”

Frascati (Rm) – Un sabato nel segno della storia dell’atletica frascatana. Il professor Sandro Di Paola, presidente dell’Atletica Frascati, ha presentato il libro autobiografico “Correre all’ombra del Tuscolo. I pionieri” nella prestigiosa cornice delle Scuderie Aldobrandini e alla presenza di numerosi ex atleti, dirigenti e personaggi di spessore del mondo dell’atletica e non solo (tra questi Sandro Donati, Maestro dello Sport, Claudio Ferri, ex presidente della Cises Frascati, Fabio Martelli, presidente della Fidal Lazio, e Riccardo Tomei, consigliere comunale con delega allo Sport). Due ore in cui sono stati presentati filmati e foto relative a tutta la storia dell’atletica a Frascati, dalle origini (col riferimento al primo corridore frascatano Stellani, detto “Cannolicchio”) fino ad arrivare alla fondazione della prima società tuscolano e alla storia della “allargata” Cises Frascati, club pluricampione d’Italia che contò su numerosi atleti anche da fuori regione. A moderare l’incontro ci ha pensato Gianni Marchetti (ex allenatore negli anni migliori dell’atletica frascatana), ma oltre agli aneddoti raccontati da Di Paola ci sono stati altri significativi interventi come quello di Costantino Paoletti, ex compagno di scuola del professore che ha ricordato una gara di corsa campestre particolarmente divertente a cui partecipò. La presentazione del libro è stata un’occasione di ritrovo tra ex atleti e conoscenti, amici di lunga data del professor Di Paola, ma il racconto non termina qui: nel libro manca ancora più di un ventennio di cronaca dei risultati dell’atletica frascatana, una storia che l’Atletica Frascati continua a scrivere ogni giorno e che verrà raccontata in un secondo volume. A tal proposito, tornando all’attualità, nel prossimo week-end (meteo permettendo) si torna a gareggiare con l’ultimo atto del trofeo di mezzofondo “Decathlon Cup” organizzato dal comitato provinciale di Roma Sud e riservato al cross: il 18 dicembre è prevista la prova conclusiva in quel di Nettuno.