Atletica Frascati: Di Mugno pronta per i campionati italiani

Frascati (Rm) – Doveva essere un test di verifica delle condizioni di forma e le risposte date da Ginevra Di Mugno (Acsi Italia Atletica) sono state molto incoraggianti. La talentuosa mezzofondista dell’Atletica Frascati ha vinto in solitaria la prova dei 1500 disputata nello scorso fine settimana ad Ancona, chiudendo con il personale al coperto (4.32.97) e facendo segnare la quarta prestazione italiana Allieve di tutti i tempi al coperto. Una prova ancor più valida per la campionessa italiana outdoor del 2022, considerando che non c’erano avversarie in grado di aiutarla a mantenere un’andatura alta: correre a questi ritmi senza punti di riferimento significa avere ampi margini di miglioramento. La prestazione della Di Mugno è decisamente di buon auspicio in vista dei campionati italiani Allievi dei 1500 che si svolgeranno sempre ad Ancona tra due settimane. In terra marchigiana nello scorso week-end erano presenti altri tre Allievi frascatani, tra cui due classe 2007 che correvano per la prima volta al coperto e nelle rispettive discipline. Uno è Christian Nardi che non aveva alcuna esperienza sulla distanza dei 1500 e con la pista indoor, ma ha fatto segnare un buon 4.13.11 facendo vedere di avere ottimi margini di miglioramento e chiudendo in spinta nel finale di gara e al quarto posto conclusivo: anche lui sarà tra i partecipanti alla kermesse tricolore tra due settimane. Tornerà ad Ancona anche Chiara Padoan che non è stata brillantissima nella sua serie sui 400 in cui è partita molto bene, ma poi ha calato il ritmo ritrovandolo solo negli ultimi cinquanta metri e chiudendo al quarto posto finale con il tempo di 1.00.55. Infine non parteciperà ai campionati italiani di categoria, ma ha dato comunque delle buone risposte Nicolò Fattorossi (anche lui esordiente sia sulla distanza dei 400 che nella pista coperta) il quale ha corso la propria serie in un crono di tutto rispetto, 52.88, che gli è valso il nono posto tra gli Allievi.