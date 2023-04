Atletica Frascati, Di Mugno migliora ancora

Frascati (Rm) – E’ stata una sosta pasquale davvero dolce per Leonardo Di Mugno. Il giavellottista classe 2008 dell’Atletica Frascati, nei giorni precedenti le recenti festività, ha inanellato un’altra ottima prestazione: dopo la vittoria nella gara Cadetti del “Trofeo Primavera” disputata a Colleferro, il giovane tuscolano ha fatto registrare un nuovo grande miglioramento del primato personale in quel di Latina, nella manifestazione di apertura: la misura di 56,93 lo ha portato al primo posto attuale delle liste nazionali dei Cadetti del giavellotto. Un risultato frutto della costanza di Di Mugno e del certosino lavoro svolto assieme a lui dai tecnici Fabio ed Elio Olevano. Di Mugno, che si sta dedicando al giavellotto da circa due anni, ha già dichiarato nei giorni scorsi che il suo obiettivo stagionale principale è quello di fare bene ai campionati italiani Cadetti che si disputeranno a ottobre: una kermesse in cui può davvero recitare un ruolo da protagonista. Intanto Ginevra Di Mugno, sorella di Leonardo, ha terminato sabato scorso un raduno tecnico (iniziato il mercoledì precedente) con la nazionale giovanile a Tirrenia per il settore mezzofondo. Il week-end pre-pasquale, inoltre, ha visto un buon risultato arrivare anche da Ceprano dove si è tenuta la terza prova del trofeo regionale di marcia intitolato a Fulvio Villa: a brillare, in terra frusinate, è stato l’altro talento frascatano Davide Saccardo che si è preso la vittoria con largo margine di distacco sugli avversari anche nella terza prova dei 2000 metri in pista riservati alla categoria Ragazzi, chiudendo col tempo di 10.47.70. Intanto l’Atletica Frascati è già proiettata al doppio appuntamento in programma nel prossimo fine settimana: sabato a Velletri si disputerà la prima prova della “Decathlon Cup” organizzata dal comitato Fidal Roma Sud e riservata alle categorie degli Esordienti e dei Ragazzi, mentre domenica a Colleferro si terrà la prima prova interprovinciale del campionato di società Cadetti e Cadette. Sempre a Colleferro ci sarà anche l’esordio in pista di alcuni tesserati frascatani più grandi.