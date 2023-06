Atletica Frascati, che spettacolo

Frascati (Rm) – Un altro week-end di grandi soddisfazioni per l’Atletica Frascati che applaude una volta di più i suoi talenti impegnati tra Roma, Tivoli e Parma. In terra capitolina, al “Paolo Rosi”, venerdì si è disputata una gara sui 3000 riservata agli Assoluti con Ginevra Di Mugno che ha anticipato tutti ed Emma Valeri (al debutto nella specialità) che ha chiuso in un tempo non troppo lontana da quello minimo per la partecipazione ai campionati italiani. Nella gara maschile ottimo secondo posto Assoluto (e primo tra gli Allievi) per Christian Nardi che, al suo esordio nella specialità, ha pure ottenuto il minimo di partecipazione agli italiani (dopo quello conquistato sui 1500). Sabato a Tivoli è andato in scena il campionato regionale Assoluti e c’è stata una nuova fantastica esibizione di Gloria Kabangu sui 400: nuovo personale con un 54.12 che la porta in testa alla lista nazionale Juniores di specialità, ottenendo nuovamente il minimo europeo, vincendo il titolo regionale e mostrando una forma sempre migliore. Nella stessa serie meno brillante Chiara Padoan che comunque chiude al secondo posto tra le Allieve. Terzo in questa categoria anche Nicolò Fattorossi (Rcf Roma Sud) nella medesima specialità al maschile, mentre nei 1500 è prima tra le Allieve e quarta assoluta la stessa Ginevra Di Mugno che però ancora non ha trovato il ritmo migliore. Nei 1500 uomini da segnalare il quarto posto di Alexandru Ciumacov, non brillantissimo nell’occasione. Tornando di nuovo al “Rosi” di Roma, Francesca Amadori ha ottenuto il terzo posto nel campionato regionale di giavellotto femminile (e il titolo di campionessa regionale Promesse) con la misura di 39.44, nonostante il poco allenamento sulla specialità. Titolo regionale Promesse e terzo posto Assoluto anche per Giulio Milani (Rcf Roma Sud) con la misura di 56.79. Per Amadori e Milani c’è il pass per partecipare ai campionati italiani Promesse di giavellotto che si disputeranno ad Agropoli il prossimo 18 giugno. Se le cose nelle gare disputate nel Lazio sono andate bene, l’Atletica Frascati ha stropicciato gli occhi per come si sono comportati i suoi atleti a Parma dove si disputava la nona edizione del memorial nazionale “Luigi Pratizzoli” dedicato ai Cadetti. La copertina se l’è presa di prepotenza Claudio Fanelli (nella foto Fidal/Grana) che sui 2000, in una delle migliori gare della categoria degli ultimi anni, è rimasto nel gruppo di testa sin dall’inizio, azzardando forse in maniera troppo precoce un cambio ritmico ad un giro dalla fine, ma chiudendo comunque sul podio con un terzo posto di spessore nazionale e un crono eccellente di 5.38.07 con il quale abbassa di sei secondi il precedente personale. Sulla stessa distanza Viktoria Polonska ottiene un ottimo quarto posto finale ed è prima tra le atlete nate nel 2009, al primo anno di categoria. Il tris di mezzofondisti si è completato con lo splendido terzo posto di Flaminia Caruso sui 1000, autrice di una bellissima progressione finale che le permette di chiudere in 3.04.72. Infine molto bravo anche Andrea Schiano, alla prima esperienza in un meeting nazionale: sui 300 metri riesce ad abbassare il suo personale a 36-58 chiudendo con un quinto posto di tutto rispetto e avvicinando ancora di più un minimo di partecipazione agli italiani che pare sempre più alla sua portata. Lo stesso Schiano ha poi partecipato (in terza frazione) alla staffetta 4x100 della rappresentativa laziale che si è piazzata seconda dietro la Lombardia, mentre nella classifica punti finale del trofeo il Lazio ha chiuso terzo dietro a Lombardia ed Emilia Romagna. Tra gli appuntamenti più importante per i Cadetti nel 2023 c’è il Criterium Nazionale in programma a ottobre a cui si sono già qualificati Claudio Fanelli (sui 1000 e 2000), Flaminia Caruso (sui 1000) e Viktoria Polonska (sui 2000). Nel fine settimana in arrivo sono in programma altre gare importanti: domani a Roma molti dei Cadetti e Allievi dell’Atletica Frascati saranno in pista per il meeting nazionale “Trofeo Bravin”. Gare anche a Colleferro di contorno ai regionali Master, mentre a Rocca Gorga c’è il “Trofeo Villa” di marcia con Saccardo in gara tra i Ragazzi a difendere il primato nella classifica della manifestazione. Infine a Bergamo, per la finale nazionale Argento Assolute di società saranno in gara in maglia Acsi Italia sia Gloria Kabangu (che correrà gli 800) che Chiara Padoan (che sarà impegnata sui 400) che tra l’altro faranno parte anche delle staffette 4x100 e 4x400.