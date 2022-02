Atletica Frascati, la Ceracchi vince la gara di cross Junior a Fiumicino

Frascati (Rm) – Tanti ottimi risultati per l’Atletica Frascati dalla seconda prova di cross riservata agli Assoluti e alle categorie giovanili e disputatasi domenica scorsa presso il parco di Villa Guglielmi a Fiumicino. Nella categoria Junior, sulla distanza dei cinque chilometri, si è imposta con una gara molto brillante l’atleta classe 2003 Flavia Ceracchi. “Sinceramente non pensavo di andare così bene, anche perché non ero al massimo dal punto di vista fisico. Inoltre qualche settimana fa avevo corso ad Arce praticamente con le stesse avversarie nell’ambito dei campionati regionali Junior e le cose non erano andate bene. Domenica scorsa, invece, mi sono trovata subito davanti assieme ad altre due ragazze, poi dopo un chilometro e mezzo circa ho provato ad alzare l’andatura e la tattica ha funzionato, tanto che sono arrivata al traguardo da sola. Gli ultimi cinquanta metri sono stati tosti, sono arrivata davvero stremata, ma felice: questa vittoria mi può dare tanta fiducia e, assieme ad un’altra ottenuta in pista sui 1500 l’anno scorso nei campionati regionali Junior, entra tra quelle più importanti della mia carriera finora”. La Ceracchi ha cominciato a fare atletica cinque anni fa, ovviamente col club caro al presidente Sandro Di Paola: “Ma ho subito un grave infortunio (fuori dal campo, ndr) lesionandomi i legamenti di entrambe le caviglie e quello mi ha fatto perdere oltre un anno. Adesso fisicamente mi sento abbastanza bene e ho messo alle spalle quei problemi. La passione per l’atletica? E’ stata una mia scelta fare questo sport e da quando l’ho provato è stato amore a prima vista. Devo tanto a Sandro e Giorgia Di Paola: con la seconda ovviamente c’è un rapporto più confidenziale, ma il “prof” mi sostiene e la sua voce mi sprona sempre a dare il massimo”. La Ceracchi ha già messo nel mirino un obiettivo: “A marzo correrò i campionati italiani Junior: so che troverò un livello di avversarie altissimo, ma voglio ben figurare”. Tra gli altri risultati, va rimarcata la vittoria tra le Allieve di Ginevra Di Mugno (Acsi Italia) che ha vinto nettamente sulla distanza dei quattro chilometri. Entrambe le ragazze corrono per la società Assoluta femminile collegata all’Atletica Frascati, ovvero l’Acsi Italia Atletica. Ottima la prova di Alexandru Ciumacov, al rientro dopo il Covid e quarto nella gara sulla distanza dei dieci chilometri tra gli Assoluti. Molto positivo anche il terzo posto di Flaminia Caruso tra le Cadette, ma sono arrivate note liete anche nella classifica per società: secondi posti sia per la squadra Cadetti che per quella Cadette, stesso piazzamento al momento anche per le Ragazze, mentre i Ragazzi sono quinti. Infine è arrivato anche un altro titolo italiano per la Rcf Roma Sud (la società Assoluta maschile collegata all’Atletica Frascati) nello scorso fine settimana: è quello di Giorgio Ferrario che si è vestito di tricolore ai campionati italiani Master di lanci che si sono disputati ad Ancona, dimostrandosi il più forte nella categoria M55 del lancio del martello maniglia corta e conquistando anche l’argento nel lancio del martello.