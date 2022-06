Atletica Frascati, quinto posto maschile e nono femminile nel campionato regionale di società Ragazzi

Frascati (Rm) – L’Atletica Frascati si difende nella finale regionale del campionato di società della categoria Ragazzi. Domenica pomeriggio, il club tuscolano ha chiuso quinto nella classifica generale maschile (recuperando quattro posizioni dopo il nono posto delle qualificazioni) e nono in quella femminile (perdendo due posizioni dopo il settimo posto delle qualificazioni), stilata sui risultati ottenuti in biathlon differenti per ciascun atleta. Le gare si sono svolte allo stadio “Olindo Galli” di Tivoli e a livello individuale sono stati tre i podi ottenuti dai ragazzi dell’Atletica Frascati: nel vortex Sofia Mosti, protagonista annunciata, ha trovato stavolta un’avversaria di spessore in Susanna Sanfilippo delle Fiamme Gialle Simoni, capace di superare i 40 metri. La Mosti ha chiuso comunque con un ottimo secondo posto grazie alla misura di 35,72. Altro secondo posto nei 600 femminili dove Viktoria Polonska si è avvicinata molto al suo personale e si è classificata alle spalle della vincitrice col tempo di 1.45.53. La vittoria è arrivata dai 2000 metri di marcia dove Davide Saccardo ha anticipato tutti gli avversari, imponendo loro un buon margine di distacco e chiudendo con il tempo di 12.09.00. I tre atleti sul podio (e anche gli altri “piazzati”) hanno portato punti preziosi per l’Atletica Frascati che ha chiuso le sue prestazioni con le due staffette 4x100. La formazione maschile composta da Matteo Bafaro, Dario Todaro, Damiano Roiati e Santiago De Angelis ha concluso con un bel quarto posto in 53.33, mentre quella femminile formata da Sofia Mosti, Gaia Abbruciati, Viktoria Polonska e Diana Paolucci è stata meno brillante e ha chiuso al nono posto con il tempo di 56.76. La classifica generale finale ha confermato il bel passo in avanti della squadra maschile rispetto alle qualificazioni, mentre nel femminile il team tuscolano è stato penalizzato dal numero ristretto di partecipanti. “La categoria dei Ragazzi, negli ultimi due anni di pandemia, è tra quelle sulle quali è mancato soprattutto un lavoro di selezione e reclutamento con le scuole del territorio che riprenderemo certamente nella stagione prossima – dicono dallo staff tecnico dell’Atletica Frascati - Possiamo comunque ritenerci soddisfatti del risultato complessivo, ma soprattutto di esserci divertiti in campo insieme ai nostri giovanissimi e meravigliosi ragazzi”. Da segnalare che proprio Mosti, Polonska e Saccardo sono stati convocati dal settore tecnico del Comitato regionale per un quadrangolare interregionale riservato agli under 14 che si disputerà a Grosseto il 16 giugno prossimo.