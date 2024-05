Atletica Frascati, brillano le Cadette a Rieti

Frascati (Rm) – Viktoria Polonska e Anastasia Ciervo protagoniste a Rieti. Le due tesserate dell’Atletica Frascati sono state brillanti protagoniste nella fase regionale del campionato di società della categoria Cadetti che si è disputata nel capoluogo reatino. Una gara utile non solo per migliorare a livello individuale, ma anche e soprattutto per raggiungere su differenti gare e specialità i punteggi utili ai fini del raggiungimento della finale, che si svolgerà sempre a Rieti nell’ultimo week-end di maggio. In un quadro complessivo con tanti miglioramenti sui primati personali da parte di diversi tesserati, sugli scudi, come detto, sono andate le prestazioni di Ciervo e Polonska. La prima si è piazzata al terzo posto nella specialità dei 300 metri, fermando il cronometro per la prima volta sotto i 43 secondi (42.63) e dimostrando maggiore capacità di distribuzione e di interpretazione in questa gara, nella quale si conferma tra le protagoniste nel Lazio in questa stagione. Nel mezzofondo, invece, a prendersi la copertina è la Polonska, vincitrice dei 1000 metri grazie ad un assolo che l’ha tenuta in testa sin dai primi metri della gara e che l’ha vista chiudere a un secondo dal personale in 3.06.94. Non contenta, la talentuosa tesserata dell’Atletica Frascati il giorno successivo ha chiuso al secondo posto sui 2000 metri facendo l’andatura per la quasi totalità della gara, venendo superata solo sul finale e chiudendo in 6.59.30. Tra gli altri risultati da segnalare anche il podio sfiorato da Mattia Del Brocco sempre sui 2000 metri, ma anche i sensibili miglioramenti sui primati personali di Damiano Roiati (nel lancio del disco e in quello del martello) e Samuele Attiani (nel lancio del peso). Nel prossimo week-end in arrivo altri due importanti appuntamenti: sabato a Colleferro saranno in gara Esordienti, Ragazzi e Cadetti per la terza prova della “Decathlon Cup”, mentre sabato e domenica a Rieti ci saranno i campionati di società Assoluti con l’esordio all’aperto sugli 800 per Gloria Kabangu, ma anche le gare di Chiara Padoan sui 400 e quelle degli Allievi tra cui Claudio Fanelli e Christian Nardi.