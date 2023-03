L’Atletica Frascati brilla ad Ancona

Frascati (Rm) – Tre ragazzi, altrettante ottime prove. L’Atletica Frascati ha applaudito tre giovani talenti che nello scorso fine settimana hanno partecipato al trofeo nazionale indoor Cadetti “Ai confini delle Marche”, dedicato alle rappresentative regionali. Il miglior risultato individuale lo ha ottenuto Flaminia Caruso che si è piazzata al terzo posto nella prova dei 600 Cadette, chiudendo col tempo di 1.38.50 e migliorando il primato personale sulla distanza. “Flaminia mi è piaciuta tanto – commenta il tecnico Giorgia Di Paola - La ragazza che ha vinto la sua gara ha registrato la migliore prestazione italiana di sempre al coperto, dunque si è trattata di una competizione “super qualificata” e la nostra atleta ha risposto alla grande”. Note liete anche da Claudio Fanelli che, al suo esordio indoor, ha chiuso con un buon quarto posto sui 600 Cadetti col tempo di 1.29.02 non troppo lontano dal suo personale all’aperto: “La gara di Fanelli è stata quasi pugilistica – rimarca la Di Paola – Ci sono tanti contatti e qualche caduta. Claudio ha anche provato ad allargarsi per uscire dalla ressa, ma è stato comunque frenato dalla situazione. Nonostante ciò, ha chiuso a circa un secondo dal personale all’aperto e quindi possiamo essere soddisfatti”. Infine nella staffetta 4x200 Cadetti della rappresentativa laziale che ha chiuso al secondo posto col tempo di 1.36.40 era presente Andrea Schiano in terza frazione: “Ha fatto una buona frazione e contribuito al secondo posto di squadra” sottolinea la Di Paola. Anche nella classifica finale per rappresentative il Lazio ha terminato secondo, dietro solo al Veneto. Chiusa una parentesi nazionale, eccone in arrivo un’altra altrettanto importante: domenica, infatti, a Gubbio si disputerà il campionato italiano Cadetti di cross e sono ben sette (su venti) i convocati dell’Atletica Frascati ovvero Viktoria Polonska, Flaminia Caruso, Flavia Martino, Gaia Abbruciati, Claudio Fanelli Alessandro Saddi e Andrea Schiano. Sempre domenica a Gubbio si disputerà il campionato italiano individuale e di società di cross: nella categoria Allievi occhi puntati a livello individuale su Ginevra Di Mugno, che tra l’altro con Chiara Padoan e Emma Valeri può fare anche un bel risultato di società con la “collegata” Acsi Italia Atletica, ma anche su Christian Nardi (che invece correrà solo l’individuale).