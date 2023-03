800 camminatori nella Roma by night e fra i ruderi dell'Appia Antica: è la festa del Nordic walking

Il popolo del Nordic Walking si è radunato a Roma per fare un carico di emozioni fra le vestigia della Città più bella del Mondo. Venerdì 10 marzo, gli oltre 800 partecipanti del XVI International Festival, organizzato da RomaCammina sotto l’egida della Scuola Italiana di Nordic Walking, si sono dati appuntamento allo Stadio Nando Martellini, da dove alle 20.00 è partita la prima suggestiva camminata che ha percorso, in una magica atmosfera notturna, alcuni dei punti iconici del centro storico, 8 chilometri e mezzo tra Castel S. Angelo e la Basilica di S. Pietro, piazza Navona, piazza del Campidoglio, via dei Fori Imperiali e Colosseo prima di far ritorno allo Stadio di Caracalla dove, tutti insieme si è brindato e festeggiato con prodotti tipici offerti dagli organizzatori.

Sabato 12 marzo, nell’ ex Cartiera Latina, sede del Parco Regionale dell’Appia Antica, è stato inaugurato, alla presenza del Presidente presidente della Scuola Italiana di Nordic Walking Claudio Slomp, il Villaggio del Festival, vero e proprio quartier generale dei camminatori, fra stand culinari, spazi dedicati allo sport è alla prevenzione grazie ad Artemisia Lab, la rete di 24 centri clinici e diagnostici, che ha scelto sostenere il XVI International Nordic Walking Festival che ha consegnato ai partecipanti la card Artemisia Lab gratuita che consente l’accesso automatico ai servizi sanitari della rete in formula agevolata. I ‘camminatori’ hanno poi peso il via e colorato la Regina Viarum (l’Appia Antica) percorsa per 12 chilometri, impegnativi ma ricchi di fascino.