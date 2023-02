L'Olimpus Torraccia in campo con RomaNatura

La squadra Under 16 dell'Olimpus Torraccia, l'associazione sportiva dilettantistica del municipio IV militante nel campionato provinciale di calcio, scende in campo con una nuova maglia col logo di RomaNatura.

L'ente è da mesi affianco alla formazione del quartiere Sant'Alessandro, che ha gli impianti sportivi proprio nei pressi delle aree verdi quali la Riserva dell'Aniene, la Riserva della Marcigliana e il Parco di Aguzzano gestite da RomaNatura. Proprio per questa vicinanza RomaNatura e l'Olimpus Torraccia hanno deciso di sostenere insieme una cultura sportiva amica dell'ambiente.

Lino di Mariano, presidente dell'Olimpus Torraccia sostiene che allenarsi nell'ambiente materiale dà un'esperienza unica agli atleti e che il rapporto con RomaNatura non può che essere positivo perchè "rappresenta la natura protetta per la pratica sportiva, l’educazione delle nuove generazioni, il benessere delle persone".

Soddisfazione anche da parte del presidente di RomaNatura Maurizio Giubbotti secondo cui "attraverso l’attività sportiva si può promuovere uno stile di vita sano, favorire l’inclusione sociale, la consapevolezza sul rapporto fra la nostra salute e quella degli ecosistemi". Giubbotti sottolinea l'importanza dei temi della sosteniblità ambientale nello sport riconosciuto nell'Agenda 2030 dell'Onu come canale privilegiato per valori di sviluppo umano coerente con i bisogni degli habitat. Il presidente di RomaNatura annuncia che la collaborazione con l'Olimpus Torraccia è solo l'inizio: "Vogliamo avviare nuovi progetti ed eventi in collaborazione con le associazioni dilettantistiche e più in generale con le organizzazioni sportive, al fine di stimolare comportamenti virtuosi da parte dei giovani anche attraverso iniziative concrete per la tutela ambientale".