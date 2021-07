Odette Giuffrida conquista il bronzo: chi è la judoka di Talenti mediagliata a Tokyo

Medaglia di bronzo per l’atleta romana di Judo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Odette Giuffrida, già medaglia d’argento a Rio 2016, sale ancora sul podio e porta a casa la quarta medaglia per gli azzurri. “Semplicemente immensa” è il post pubblicato sulla pagina Facebook di Talenti Sporting Club 1987 - la prima palestra di Giuffrida – pochi minuti dopo la vittoria.

Nel 2016 Giuffrida, all’epoca 21enne atleta della GS Esercito Roma, ha perso in finale del judo 52 Kg contro la kosovara Kelmenti Majlinda, conquistando la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio. All’epoca sul suo profilo del Fijlkam era stato riportato il suo desiderio: rimanere nella storia per il suo judo e per l'amore che prova per disciplina che l’ha rapita quando ancora era una bambina e che le ha segnato la strada.

Sei anni più tardi, grazie alla tenacia, all’allenamento e all’immancabile passione per lo sport, Giuffrida è tornata sul podio, vincendo la medaglia di bronzo nei -52 kg del judo ai giochi olimpici. “Godiamoci ogni singolo momento e prendiamoci tutto ciò che meritiamo” la frase postata dall’atleta sul suo profilo Facebook nei giorni scorsi, all’arrivo a Tokyo. Intanto Giuffrida ha già lo sguardo rivolto al futuro e al prossimo appuntamento sportivo, con le Olimpiadi di Parigi 2024.