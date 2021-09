Un centrocampista ex Roma è il nuovo volto dell'Audace

ll mercato non si ferma mai e l'Audace ha ufficializzato sulla propria pagina Facebook un nuovo centrocampista per la sua prima squadra. Il nome è di quelli esperti ed importanti per la categoria, il centrocampista classe 1996 Andrea Selvaggio. Il giocatore, nipote di Pino Selvaggio ex capitano del Latina, ha fatto tutta la trafila delle giovanili con la Roma, culminata nel campionato primavera 2014/2015 disputato con la maglia giallorossa. Selvaggio ha una lunga esperienza in Serie D e C, disputata con le maglie di Viterbese, Correggese e Racing Roma tra le altre, con un totale di 63 presenze tra Serie D e C. Per il centrocampista anche un'esperienza all'estero, precisamente in Serie A albanese allenato da Mark Iuliano. Corteggiato a lungo dal DS dell'Audace Poggi, il nuovo acquisto ha parlato per la prima volta da tesserato alla pagina ufficiale della squadra laziale. "Ringrazio l’Audace per la fiducia e l’accoglienza,sono pronto a dire la mia per la squadra è la società."