Alla Festa del Cinema di Roma 2022 gli incontri "Nove dialoghi sul futuro del cinema"

In occasione della 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma (13-23 ottobre) la Fondazione Cinema per Roma in partnership con Anica, ha preparato una serie di incontri dal titolo "Nove dialoghi sul futuro del cinema" .

I nove incontri, aperti a tutti, si terranno fra l'Auditorium Parco della Musica e il MAXXI tra il 12 e il 22 ottobre e saranno uno spazio dedicato agli operatori dell'industria cinematografica. La durata degli incontri oscillerà fra i 60 e i 90 minuti. Il primo incontro si terrà il 12 ottobre alle ore 16:00 nella sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. All'appuntamento moderato da Gian Luca Farinelli, presidente della Fondazione Cinema per Roma e direttore della Cineteca di Bologna vedrà la partecipazione di Alberto Barbera (direttore della Mostra del cinema di Venezia), Carlo Chatrian (direttore artistico del Festival internazionale del cinema di Berlino), Thierry Frémaux (delegato generale del Festival di Cannes) in videoconferenza, Paola Malanga (direttrice artistica della Festa del Cinema) e Giona A. Al Maxxi invece gli appuntamenti del: 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 ottobre.

Questa iniziativa coinvolgerà da appuntamento ad appuntamento, nove categorie di operatori del cinema su diversi temi riguardanti il mondo grande schermo, i suoi operatori e reparti, che non hanno mai trovato uno spazio di approfondimento strutturato. Punto centrale dell'evento la scelta del materiale da portare sullo schermo e il futuro del cinema.