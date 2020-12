La Lazio Calcio a 8 gioca la partita della solidarietà: ai senzatetto kit con guanti e plaid

“Insieme per i senzatetto di Roma”. Si chiama così l’iniziativa natalizia di beneficenza della Lazio Calcio a 8: una raccolta fondi,attraverso la piattaforma online Gofundme, per donare ai clochard della Capitale un kit provvisto di guanti, plaid e acqua minerale.

“È un’iniziativa importante, alla quale teniamo davvero molto” - hanno detto dirigenza e atleti biancocelesti lanciando l’appello a donare. “Roma conta quasi ottomila senzatetto e tra questi ogni anno il numero di morti a causa delle basse temperature è davvero elevato. Insieme possiamo fare la nostra parte per evitare altre vittime”. Quasi duemila euro in tre giorni la somma raccolta: ne mancano mille per raggiungere l’obiettivo minimo prefissato.

“In tutto il periodo natalizio - ha detto il presidente della Lazio Calcio a 8, Andrea Maria Liguori - provvederemo a distribuire il maggior numero di kit possibile". “Aiutateci a far arrivare guanti, plaid e acqua a chi ne ha davvero bisogno” - l’esortazione del vicepresidente Gianluca Buttaroni. La Lazio Calcio a 8 scende in campo e gioca la partita della solidarietà.