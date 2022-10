Nel Municipio IX la presentazione dell'Hub territoriale per il benessere psicologico

Nella giornata di giovedì 6 ottobre dalle ore 16.30 presso via Tomaso Sillani 24, si terrà l'evento di presentazione dell'HUB territoriale per il benessere psicologico e dei progetti, "Polo Famiglia-Qua la mano" e "Ragazzi in gioco".

I due progetti saranno realizzati all'interno degli spazi della scuola dell'infanzia "Il Risveglio del Biancospino". Fra le attività che si svolgeranno ci saranno: torneo di biliardino, baby dance e un laboratorio artistico per la pace.

Alla presentazione saranno presenti il presidente del Municipio IX-Eur Teresa Maria di Salvo e Luisa Sarelli, assessore alle Politiche Sociali e della Salute del Municipio IX-Eur