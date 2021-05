Mourinho-Roma, tifosi giallorossi in festa sui social

Il comunicato della Roma che ha annunciato l'ingaggio di Josè Mourinho ha mandato in estasi i tifosi giallorossi. E per lo Special One arriva già il "primo titulo"

Il comunicato della Roma che ha annunciato l’arrivo di Mourinho sulla panchina giallorossa ha fatto impazzire tutti i tifosi romanisti, e non solo, sui social.

Sul post Facebook della squadra capitolina tantissimi i commenti dei tifosi impazziti di gioia. “Mamma mia. Fomentato è dir poco. Che schiaffo in faccia a tutti”, “Sto in ufficio, me sto a sentì male! Chiamate er 118”, “Grande, un Sergente di Ferro alla Fabio Capello Comprategli i giocatori giusti adesso, benvenuto!”. Questi sono alcuni dei commenti dei tifosi giallorossi in estasi. Fra questi qualcuno ancora non ci crede, “Siamo su scherzi a parte???”, “Madre de dios…ma davvero mi state dicendo?”. Altri invece sono più scettici “Mah, ha allenato squadroni. Sarri sarebbe stato più funzionale alla rosa attuale (e presumibilmente futura). Spero di sbagliarmi. Forza José”. Altri commenti arrivano pure Mkhytaryan il calciatore allenato dallo Special One ai tempi dello United, i cui rapporti non erano ottimi e che hanno spinto l’armeno a trasferirsi all’Arsenal :”Povero Mikhy”, “Addio Mikhy”.

Altri messaggi

Non mancano nemmeno i commenti dei tifosi interisti: che con Mourinho vinsero il Triplete nel 2010. “Da interista ottimo colpo in bocca al lupo josé” e ancora “da interista, buona fortuna José, sarai sempre nei nostri cuori. La Roma si merita grandi personaggi e grandi palcoscenici, simpatizzo per voi, adoro Totti e De Rossi, e vedere Mou sulla vostra panchina mi fa piacere. Buona fortuna giallorossi”. Altri tifosi nerazzurri si sentono invece traditi dal portoghese, "Mourinho è solo nerazzurro", "scioccato".

Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma twitta il post della Roma e dichiara: “Un anno speciale per Roma #Mourinho". E aggiunge" Mo tocca costruire uno stadio serio. Rapidamente. Prossima settimana la nostra proposta. #ASRoma #Mourinho". L'ex attaccante della Roma, Luca Toni si complimenta con la Roma su Instagram: "Che colpo"" Brava @officialasroma!!"

Primo titulo per Mourinho

Un terremoto Mourinho che ha mandato alle stelle la Roma e tutti i suoi fan. Una scossa che ha colpito già le borse. Infatti il titolo in borsa della Roma ha guadagnato un +26% a 50 minuti dall’annuncio dei giallorossi di aver ingaggiato il tecnico portoghese. Il fenomeno Mourinho è appena iniziato