Mourinho riporta la Roma al centro del mondo. E dalla borsa arriva il "primo titulo"

Il terremoto Mourinho ha scosso tutto il mondo romanista e non solo. In tutto il pianeta pallone è il Mouday. Lo Special One ha riportato la Roma e Roma al centro del mondo.

Mourinho oscura Guardiola

In meno di 24 ore, Mourinho si è preso il ruolo di protagonista oscurando l'impresa di Guardiola che per la prima volta nella storia ha portato il Manchester City ad una finale di Champions League. In tutti i giornali si parla del nuovo allenatore della Roma che toglie spazio al dream team di Pep che ha eliminato il Psg. Una sfida infinita fra i due tecnici entrambi vincenti ma distanti anni luce nel loro modo di intendere il calcio.

“The Italian Job”, When in Rome”, “Jose’s back” questi sono I titoli rispettivamente del Mirror, del Sun e del Daily Mail i grandi media inglesi che parlano del clamoroso cambio sulla panchina giallorossa. In Inghilterra, ultimo campionato dove Mourinho ha allenato Chelsea, Manchester United e Tottenham dal 2013 fino all’esonero degli Spurs nel 2021, il tecnico di Setubal ha vinto 5 titoli fra cui una Premier League. A questi vanno aggiunti i cinque trofei della prima esperienza in Blues.

Non solo Inghilterra

Non solo in UK ma Mou muove i media pure in Spagna. In terra spagnola Mourinho vanta esperienze al Barcellona, da vice di Bobby Robson prima e Louis van Gaal dopo fra il 1996 ed il 2000, e al Real Madrid dal 2010 al 2013 dove ha vinto tre titoli fra cui una Liga. “Bombazo” è il titolo di As storico quotidiano madrileno in riferimento alla firma di Mou con la Roma. Più provocatorio Marca, che da Barcellona, sulla sua homepage carica il video in cui l’ex tecnico dell’Inter parlava di zero tituli riferendosi alla Roma. In portogallo, terra nativa di Mourinho, A Bola titola “Roma tem novo Imperador”, traduzione più che semplice. Pure in Francia dove Mou non ha mai allenato, ma che più volte è stato accostato al Psg, c’è spazio per il colpo di mercato dei Friedkin. L’Equipe titola “Mourinho riparte da Roma”.

Primo titulo

Oltre ai titoli di giornale, Mourinho da tecnico della Roma ha già regalato ai Friedkin il primo titulo, la crescita in Borsa. Infatti la società capitolina compie un grandissimo balzo in Piazza Affari con un +21,02%. L’effetto Mou è già iniziato. Per la gioia della proprietà americana e di tutti i tifosi giallorossi.