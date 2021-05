Mourinho alla Roma, ecco come hanno reagito i tifosi della Lazio

Mourinho non è ancora arrivato a Roma ma ha già diviso la Capitale. Da una parte i tifosi romanisti sono pazzi di gioia per l’arrivo dello Special One, dall’altra ci sono i tifosi laziali.

Mourinho e la Lazio

Nei suoi trascorsi nerazzurri Mourinho è sempre stato accolto bene dai tifosi della Lazio. È storico lo striscione dei supporters biancocelesti verso Mou in un Lazio-Inter del 2010, anno del Triplete dell’Inter e anno in cui i nerazzurri si giocarono lo scudetto all’ultima giornata contro la Roma. “Mourinho uomo vero in un calcio finto” così recitava lo striscione. Prima “alleato” contro la Roma ma adesso allenatore degli eterni rivali. La storia di Mou e la Lazio è pronta a subire una netta sterzata

La risposta social dei tifosi della Lazio

All’annuncio della Roma dell’ingaggio di Mourinho i tifosi biancocelesti sono stati bersaglio di sfottò dei romanisti che "consolano" gli avversari avvisandoli dell'arrivo di Guardiola sulla panchina della Lazio. Ma non sono mancanti i messaggi dei tifosi laziali contro lo Special One. “Che ce frega da Mourinho, abbiamo l’allenatore migliore del mondo”, “Il mio mister è differente”, “Che ce frega de Mourinho, noi c’avemo Inzaghi”, "State già a piagne per Mourinho? Che tristezza che me fate. Viene da tre esoneri e battuto pure da Ballardini...Viva Simone Inzaghi, avanti Lazio!".Questi sono alcuni dei commenti repostati tramite storie Instagram da Gaia Lucariello moglie di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio. Fiducia al tecnico allora da parte dei tifosi della Lazio che in questi anni col Inzaghi hanno potuto esultare tornando in Champions League e alzando tre trofei. Sui social i tifosi biancocelesti ricordano anche che gli unici titoli non vinti dallo Special One in Italia sono stati la Coppa Italia 2009 (vinta dalla Lazio) e la Supercoppa 2009 vinta dalla Lazio proprio contro l’Inter di Mourinho. Non mancano i tifosi che chiedono un calciomercato importante alla Lazio per rispondere ai giallorossi: "Mourinho alla roma presuppone certamente l’acquisto di calciatori di un certo livello. Questo vale anche per la Lazio: il mantenimento della supremazia cittadina (e di Inzaghi...) passa attraverso l’arrivo di giocatori importanti. Spero che qualcuno lo capisca una volta per tutte". Poi c'è chi resta invece fiducioso della sua squadra: "Da tifoso dico che la sfida contro Mourinho mi entusiasma e per ora non mi preoccupa. Chi parla prima, spesso fa una brutta fine. Forza Lazio!". Un messaggio che ha fatto sorridere tanti tifosi del Lazio. è stato un tweet ironico della compagnia aerea Ryanair. “Può viaggiare con noi a basso costo Josè, non sarà un problema il bagaglio, leggero, visto i suoi pochi trofei vinti a Londra”.

Il derby di Roma con Mourinho è appena iniziato.