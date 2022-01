Mourinho: visita a sorpresa a capodanno alla Caritas di Termini

Una visita speciale alla Caritas. Ospite d'eccezione Jose Mourinho. Il tecnico della Roma si è infatti recato alla a far visita ed a portare i propri auguri di nuovo anno e dei doni agli ospiti dell'ostello don Luigi Di Liegro, vicino alla stazione Termini. "Visita a sorpresa per gli ospiti dell'Ostello "don Luigi Di Liegro", José Mourinho mister dell'As Roma - scrive la Caritas su twitter - insieme allo staff tecnico, ha incontrato gli ospiti della struttura e portato loro dei doni per gli auguri del nuovo anno".

SpecialOne che ha poi postato sui propri canali social i suoi auguri di buon anno: "Buon Capodanno e buon anno 2022 a tutti. Ma per favore, non fingete di non sapere, non dimenticate la realtà. Esistono sempre persone che hanno bisogno di te e hanno bisogno di tutti noi. Grazie alla Caritas per il lavoro fantastico che fate ogni giorno".

Tecnico portoghese tornato subito a lavoro in attesa della ripresa del campionato postando una foto sulla Vespa Special bianca assieme ai suoi collaboratori a Trigoria con il messaggio: "E adesso a lavorare e a preparare allenamento di domani".