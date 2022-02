L'addio dell'As Roma ad Eliseo Lorenzetti, l'abbonato più anziano della squadra

L'As Roma rende omaggio ad Eliseo Lorenzetti, l'abbonato più anziano della società giallorossa venuto a mancare nella Capitale all'età di 99 anni. Classe 1923 a salutarlo e ricordarlo la stessa associazione sportiva sulle proprie pagine social: "Il nostro abbonato più anziano ci ha lasciato. Ciao Eliseo, ti porteremo sempre nel cuore".

Storico abbonato dell'As Roma che aveva ricevuto l'omaggio per la sua lunga fede allo stadio Olimpico. "Eliseo Lorenzetti, 99 anni, è morto questa settimana. Più anziano del club stesso, era il nostro abbonato più anziano. I nostri pensieri sono con i suoi cari".



Eliseo Lorenzetti, 99, passed away this week. ?



Born before the club was even founded, he was our oldest season ticket holder.



Our thoughts are with his loved ones. ♥? pic.twitter.com/ksMh3xIr65