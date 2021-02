Lazio, Milinkovic spaventa i tifosi: "Sogno di giocare nel Real Madrid"

"Sogno di giocare nel Real Madrid da quando sono bambino. Questo è il maggior obiettivo della mia carriera e farò di tutto per ottenerlo".

E' quanto afferma il centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic, legato alla Lazio da un contratto fino al 2024, nell'anteprima di una intervista all'emittente serba Nova Tv. E sul cammino in Champions coi biancocelesti opposti al Bayern Monaco aggiunge.

"Ci aspetta una partita dura. In realtà, io volevo giocare contro il Real Madrid per scambiare le maglie. Sogno di giocare nel Real Madrid da quando sono bambino. Questo è il maggior obiettivo della mia carriera e farò di tutto per ottenerlo".