Lazio brutte notizie: Milinkovic-Savic a rischio per il derby contro la Roma

La Lazio subisce oltre al danno la beffa nella sconfitta contro la Fiorentina. La sconfitta maturata all’Artemio Franchi per 2 a 0, doppietta di Vlahovic obiettivo di mercato della Roma, ha fermato la rincorsa Champions League della Lazio, che ha perso terreno su Atalanta, Milan e Napoli. A questo si aggiunge l’infortunio di Milinkovic-Savic che rischia di compromettere la sua presenza per il derby e chiudere in anticipo la sua stagione.

Milnkovic, stagione finita?

Milinkovic-Savic ha subito un intervento chirurgico, perfettamente riuscito, di riduzione della frattura delle ossa nasali domenica 9 maggio alla Clinica Paideia. Il centrocampista serbo si è reso protagonista di un duro scontro con Pulgar, nel finale di primo tempo contro la Fiorentina. Nonostante il duro colpo, Milinkovic è rimasto stoicamente in campo per tutto il secondo tempo, ma l’infortunio ne ha condizionato la prestazione ed il calciatore non si è mai reso pericoloso dentro l’area di rigore viola. Il “Sergente” di Inzaghi sicuramente salterà l’infrasettimanale contro il Parma, ed è a rischio anche per il derby contro la Roma di sabato 15 maggio. Solitamente dopo un intervento del genere è previsto uno stop forzato di 10/15 giorni, e questo mette In dubbio anche la sua presenza nel recupero contro il Torino (18 maggio) e per l’ultima giornata di campionato contro il Sassuolo (23 maggio). Milinkovic proverà ad anticipare i tempi e stringere i denti per provare a recuperare almeno per il derby contro la Roma, scendendo in campo con una mascherina protettiva. Una brutta tegola per Lazio nel momento dello sprint finale per la stagione.

Questo il comunicato della Lazio sull’operazione a Milinkovic-Savic: “Si comunica che nella mattinata odierna il calciatore Sergej Milinkovic-Savic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura delle ossa nasali riportata nel corso della partita Fiorentina-Lazio. L’intervento chirurgico, perfettamente riuscito, è stato eseguito in data odierna presso la Clinica Paideia dal Prof. Piero Cascone e dalla sua equipe alla presenza del Prof. Fabio Rodia. Il calciatore verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare la ripresa dell’attività”.

Il calciatore tramite un sua storia su Instagram ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni.

Ritardo Champions

La sconfitta contro la Fiorentina complica e non poco la corsa Champions per la Lazio. Le vittorie di Napoli, Atalanta e Milan (nello scontro diretto contro la Juventus), hanno detto che i biancocelesti hanno esaurito tutti i bonus possibili. Nelle ultime quattro partite della stagione contro Parma, Roma, Sassuolo e recupero col Torino, la Lazio non potrà più sbagliare. Raccogliere 12 punti e sperare nello stop di quelle davanti approfittando anche di qualche scontro importante e diretto come Atalanta-Milan dell’ultima giornata, per coltivare fino all’ultimo il sogno chiamato Champions League.