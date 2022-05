Roma-Feyenoord, un maxi schermo per la finale di Conference League: l'ipotesi del Campidoglio

Un maxi schermo a Roma per la finale di Conference League tra Feyenoord e Roma che si giocherà a Tirana il prossimo 25 maggio. Mentre la corsa al biglietto è già partita e con una sbornia per la vittoria contro il Leicester da smaltire, il Campidoglio sta vagliando l'ipotesi di poter vedere la finalissima in una delle piazze della Capitale.

A rivelarlo all'agenzia Dire è stato l'assessore a sport e grandi eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, a margine dell'inaugurazione del Roma Travel Show 2022 al palazzo dei Congressi dell'Eur: "Con il sindaco Gualtieri abbiamo intenzione di organizzare un maxi-schermo per la finale tra Roma e Feyenoord. In giornata sentiremo prefetto e sceglieremo il luogo migliore". Tra i posti possibili piazza del Popolo e il Circo Massimo, già teatro della festa scudetto della Roma in passato.