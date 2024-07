Dall'oratorio del quartiere San Lorenzo alla sfida della serie A. Chi è Mattia Felici, un altro romano che fa sognare il Cagliari

Un pezzo del quartiere San Lorenzo arriva nella Serie A di calcio. È Mattia Felici, classe 2001, attaccante esterno appena acquistato dal Cagliari dell'allenatore Davide Nicola.

Mattia Felici da San Lorenzo alla Serie A

Romano, nato e cresciuto in via dei Marsi, Mattia viene da una famiglia che ha San Lorenzo nel DNA. Dalla bisnonna Marcella alla nonna Fiorella, passando per mamma Fabiana, è ormai oltre un secolo che la famiglia del ragazzo ha messo radici nel quartiere. I primi calci al pallone, quando non era a scuola alla "Aurelio Saffi", li ha dati nel cortile sotto casa, poi al campetto della parrocchia di piazza dell'Immacolata. Lì dove sin dagli inizi del secolo scorso sono avvenute le gesta di gloriose società giovanili, come la Spes San Lorenzo fondata nel 1908, portata avanti dal mitico don Libero Raganella e ancora oggi protagonista sui campi di pozzolana di Roma e provincia.

L'oratorio e le scuole calcio

"Non voleva mai tornare a casa, fino all'ora di cena stava in giro a giocare a pallone". A raccontare così di Mattia è mamma Fabiana Laci, 47 anni e addetta alla mensa in una scuola romana, che insieme a nonno Giuliano ha sempre seguito il percorso sportivo del figlio. "Se non andava al campo dell'oratorio - prosegue al telefono con RomaToday, all'indomani dell'annuncio ufficiale di Mattia al Cagliari - stava nel cortile sotto casa. Con qualsiasi tempo, anche sotto al sole". Appena avuta l'età per indossare una maglia ufficiale, Felici è andato al Savio (tra Pigneto e Centocelle), poi - anche per seguire il fratello Daniel, più grande di tre anni e mezzo - ha continuato la trafila nella Pro Roma e nella categoria Esordienti della Lazio.

Lo scopre Liverani e vola a Lecce

"Non perché sono la mamma - continua Fabiana -, ma che Mattia avesse qualche cosa di diverso dagli altri si vedeva dagli inizi. E infatti è andato sempre più avanti. Alla Lazio è rimasto tre anni, ma la fortuna è stata passare alla Nuova Tor Tre Teste. Lì ha vinto il campionato regionale ed è stato visto da Fabio Liverani (ex calciatore e allenatore, ndr) che lo ha portato a Lecce, dove allenava". In Puglia, lontanissimo dalla sua San Lorenzo, Mattia ha iniziato una carriera che sarebbe poi diventata qualcosa di serio, non più una scommessa: "Aveva 17 anni, per me è stata dura lasciarlo andare - ammette la mamma - però lui è sempre stato maturo, autonomo e sveglio. Si è fatto voler bene ovunque sia andato".

Dai Dilettanti ai gol in B

Il giallorosso lo accompagna nel campionato Primavera (ma anche nel cuore, è tifoso della Roma). A marzo 2019, un mese prima di diventare maggiorenne, fa l'esordio in Serie B. Poi, dopo un'esperienza in prestito al Palermo dove giocherà prima in D, poi in Lega Pro contribuendo alla promozione in B, rientra a Lecce e firma il primo contratto da professionista. Trasferito in formula definitiva alla Triestina in Lega Pro, comincia a farsi notare salvando la squadra dalla retrocessione, per poi tornare in Serie B da protagonista con la Feralpi Salò: 38 presenze, 5 gol e 6 assist tra campionato e Coppa Italia. Numeri che gli valgono la chiamata del Cagliari, appena passato nelle mani dell'allenatore Davide Nicola. "Già da un po' gli ronzava intorno qualche club - ammette mamma Fabiana - e adesso è arrivata questa occasione molto importante. L'anno appena trascorso è stato decisivo".

L'assessore municipale: "Investire sullo sport nei quartieri non è mai uno sbaglio"

Ad augurargli l'in bocca al lupo per l'avventura sarda è anche Rino Fabiano, assessore allo sport del II municipio e abitante di San Lorenzo: "Lo sport è un fattore fondante dello sviluppo urbanistico di un territorio - commenta -. Aiuta a uno sviluppo del territorio in maniera sana, sviluppa legami nella comunità, fornisce alternative vere e concrete alle famiglie per la crescita dei figli vincendo le possibili solitudini. Le associazioni sportive che lavorano nelle nostre scuole, nei centri sportivi municipali, sono sempre piene di iscritti e iscritte, le palestre del quartiere da quella popolare al CUS dove si è trasferita Vitattiva hanno un bacino di utenza di rilievo. L'Atletico San Lorenzo e la Spes San Lorenzo svolgono un ruolo importantissimo sul piano sportivo e sociale. Sono molto contento del lavoro svolto in questi anni nel quartiere, ciò conferma che a investire seriamente nello sport non si sbaglia mai".

Faccia a faccia con la "sua" Roma

Mattia Felici, romano (e romanista), il 18 agosto avrà un tuffo al cuore. Nel suo nuovo stadio affronterà la Roma nella prima giornata del campionato 2024/2025. L'ennesimo romano a difendere i colori del "Casteddu", sulle orme tra i tanti di Roberto Muzzi, Massimiliano Cappioli, Daniele Berretta e soprattutto Daniele Conti, figlio di Bruno, Campione d'Italia in giallorosso nel 1983. Senza dimenticare uno dei tecnici più amati da Roma e dai romanisti, Claudio Ranieri, fautore della salvezza dello scorso anno. Chissà se, al biondino di San Lorenzo, tremeranno un po' le gambe.