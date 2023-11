Mattia Faraoni resta sul tetto del mondo: "La mia popolarità? Fa piacere se torna utile al movimento"

Ci sono youtuber che si cimentano negli sport da combattimento. E poi c’è chi, nato fighter, si sperimenta anche come youtuber. La differenza è notevole. I palazzetti si riempiono lo stesso, ma la qualità di chi monta sul quadrato è di tutt’altro livello. Mattia Faraoni appartiene alla seconda categoria. Nato fighter, Mattia Faraoni ha conquistato i social a fianco di Simone Cicalone con la fortunata serie youtube “scuola di botte”. Ma è rimasto soprattutto un lottatore che partendo da Roma 70 si sta prendendo, con merito, la scena internazionale. E prova ne sia la vittoria con cui sabato 18 novembre, ha messo KO al Pala “Gianni Asti”di Torino il quotatissimo Bogdan Stoica.

Mattia intanto come sta fisicamente, dopo un match così impegnativo?

Bene, a parte la voce che dopo aver scaricato l’adrenalina del match, se n’è andata un po’ via. Però fisicamente mi sento bene.

Lei si è presentato da campione in carica a Torino. Ma perché ha scelto un avversario come Stoica per difendere il titolo?

Perché volevo puntare ad un big per un appuntamento come quello dell'Oktagon. E tra i big Stoica era quello con le caratteristiche fisiche più vicine alle mie, cioè quelle di un peso massimo leggero, di 95 chilogrammi.

Stoica però è un nome che nel kickboxing ha un certo rilievo

Sì, sono due fratelli che hanno conquistato, negli ultimi 10 anni, la scena internazionale. Ha combattuto molto più del sottoscritto ed infatti può vantare una settantina di incontri, nonostante poi abbia solo un anno più di me

Tra l’altro 57 di questi li ha vinti e ben 40 per ko…

Esatto. Io ne ho disputati trenta finora, quindi decisamente di meno.

Si ma lei ha combattuto anche come pugile. A proposito, la carriera pugilistica intende portarla avanti?

Sì, però in questo momento mi sto dedicando soprattutto alla kickboxing. Serate come quella di sabato ti riempiono di soddisfazione e aprono delle opportunità che sarebbe sbagliato non percorrere.

Ad esempio?

Abbiamo un contratto di tre impegni televisivi all’anno, tre dirette per appuntamenti mondiali, ma per ora non posso dare ulteriori informazioni.

A proposito di televisione, la sensazione è che lei quasi non ne abbia bisogno, visto che ormai riempie i palazzetti, anche per il lavoro fatto sui social.

Diciamo che fa piacere incontrare persone che ti riconoscono, che ti salutano per la strada. Io poi sono lusingato di poter usare questa popolarità, di poter contribuire, umilmente, alla crescita di questa disciplina in Italia. E vorrei continuare su questa strada.

Il successo, anche sovvertendo il pronostico contro un avversario titolato com’era Bogdan Stoica, dimostra che la strada intrapresa è giusta. Ed è quella che percorre un combattente che, oltre a sapersi muovere sul ring, riesce a stare bene anche dietro una telecamera. Telecamera che poi torna utile quando, vestiti i panni del fighter, si sale tra le corde. In quel caso diventa utile per sé e per tutto il movimento.