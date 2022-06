Matteo Berrettini vince il torneo del Queen's: il tennista romano trionfa a Londra

Matteo Berrettini vince il torneo del Queen's per il secondo anno di fila. Il tennista romano ha battuto, a Londra, il serbo Filip Krajinovic in due set con il punteggio di 7-5 6-4. "Troppe emozioni adesso, l'ultima cosa che mi sarei aspettato era tornare a vincere al Queen's. Non voglio piangere, ma gran parte di questo lavoro è merito del mio team, lo dedico a loro" ha detto pochi minuti dopo la vittoria londinese. Un traguardo che arriva a seguito di una recente operazione al polso che ha costretto il tennista romano a stare fermo per 84 giorni. La settimana scorsa, Matteo Berrettini ha vinto la finale a Stoccarda battendo il tedesco Otte.

Già a maggio, il tennista romano aveva rinunciato a partecipare al Roland Garros 2022. "Dopo aver ricevuto aggiornamenti molto positivi da parte del mio team medico, sono finalmente tornato ad allenarmi in campo ad alto livello. La mia mano ha reagito benissimo alle sollecitazioni e sto lavorando duramente per ritrovare la forma migliore. Io e il mio team abbiamo comunque deciso che partecipare al Roland Garros, dove si gioca al meglio dei 5 set, non sarebbe una scelta congrua al percorso fatto fino ad ora. Per questo motivo ho deciso di programmare il mio rientro per la stagione sull’erba" aveva detto annunciando l'assenza.

Berrettini, dai campi in terra rossa di Roma nord, di strada ne ha fatta. Dal quartiere dove è cresciuto al Circolo della Corte dei Conti è passato poi all'Aniene dove si è affermato. Ama la Nba e tifa per la Fiorentina (passione ereditata dal nonno). La sua vita romana, Matteo l'ha vissuta tra Tor di Quinto, Villaggio Olimpico, Villa Glori. E poi la Rome Tennis Academy, struttura a Bel Poggio che ha in Vincenzo Santopadre il suo direttore tecnico.