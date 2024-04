Matteo Berrettini torna campione, è trionfo a Marrakech

Berrettini b. Carballes-Baena 7-5 6-2

L'urlo e la commozione finale di Matteo Berrettini sul punto decisivo dicono molto su quanto il tennista romano abbia passato prima di vincere questa finale. L'ex finalista di Wimbledon era reduce da due finali perse in fila, nel 2022 a Gstaad contro Ruud e a Napoli contro Lorenzo Musetti, e corona il suo ottimo rientro con un titolo sulla terra rossa di Marrakech. E non è stato certo un cammino privo di insidie, con l'argentino Navone in semifinale che si è dimostrato un osso duro e uno specialista vero e proprio della terra battuta come Roberto Carballes-Baena in finale. In un primo set equilibrato Berrettini è stato bravo a reagire dopo essere andato sotto di un break in avvio, lavorando ai fianchi lo spagnolo negli scambi lunghi e mostrando una condizione fisica invidiabile. Lo strappo c'è stato nel finale di set, approfittando di qualche errore di troppo di Carballes per servire per il set e rimontando da 0-40 grazie al suo servizio e alle palle corte, in particolare spolvero. Il set perso resta nella testa dello spagnolo, che nel secondo set prende un break in avvio e lascia lentamente andare la partita fino al trionfo finale, l'ottavo nella sua carriera.

Il futuro di Berrettini

Il tennista romano sale così al numero 97 del mondo, a testimonianza dei progressi notevoli dell'ultimo periodo considerando che Berrettini partiva dal numero 142 del mondo. Berrettini sarà impegnato nel Masters 1000 di Montecarlo, in un primo turno impegnativo con il serbo Miomir Kecmanovic.