Matteo Berrettini rischia di svenire in campo a Miami ma rassicura i fan: "Buona prestazione nonostante tutto"

Paura per Matteo Berrettini durante la sfida di primo turno con Andy Murray. Il tennista romano ha accusato un lieve malore poco prima di servire durante il secondo set contro l'ex campione di Wimbledon Andy Murray. Berrettini ha avuto dei giramenti di testa che l'hanno costretto all'intervento del medico a bordo campo ed a fermarsi per qualche minuto. L'ex numero sei del mondo si è ripreso, anche grazie ad una barretta energetica, ed ha poi proseguito il suo match, perdendo al terzo set dopo una sfida molto lottata, con Murray che si è sincerato a fine match delle condizioni di Matteo. Per fortuna sembra nulla di grave per Berrettini, che ha detto di essere stato poco bene nel pre-match ma non ha accusato problemi fisici, con il malore causato anche dal forte caldo umido di Miami e che già negli scorsi giorni ha causato lo svenimento del francese Arthur Cazaux. Un sospiro di sollievo per un tennista funestato dagli infortuni e che al primo torneo al ritorno in campo, il Challenger di Phoenix, ha raggiunto la finale mostrandosi in ottime condizioni fisiche e tecniche.

Berrettini rassicura tutti

"La prestazione penso sia stata abbastanza buona nonostante tutto, non mi sentivo bene da stamattina, mi sono svegliato strano. Non so bene cosa ho, sono molto debole, non ho mangiato praticamente niente. Però me lo sono detto già in passato, ne sono successe troppe, quindi il pensiero di non scendere in campo non era neanche possibile. Nonostante questo ho giocato un'ottima partita a livello di qualità di gioco – ha continuato Berrettini – A un certo punto ho sentito proprio un calo grande e poi meriti a lui perché alla fine è sempre lì, sempre a mettere difficoltà in più, sempre solido. Anche nel terzo set, quando sembrava che le cose stessero girando un po', ha giocato tre punti pazzeschi per non farsi breakkare. È un dispiacere, ma adesso ho bisogno di riposo. Sicuramente ci sono tante cose positive – dice convinto Matteto – ho lottato fino alla fine, secondo me a livello di tennis ho guadagnato parecchio, sto giocando molto bene, mi sento bene e c'è ancora tanto da margine. Non pensavo di arrivare così pronto dopo 7 mesi. Quindi ci sono cose positive, ovvio che dispiace per la partita. Adesso mi vedete così, ma è solo stanchezza, non è tristezza. Dispiacere per la partita, ma so di aver fatto un grandissimo lavoro, di starmi impegnando tanto. Ci sono tante cose positive che secondo me avverranno nel futuro, ho tanta fiducia nel nuovo team, in me stesso soprattutto. Il sorriso è tornato, la voglia anche di giocare, di confrontarsi, oggi secondo me è stata testimonianza nonostante la sconfitta. La stagione per me è appena iniziata e ho la sensazione che ci saranno delle belle soddisfazioni da togliersi".