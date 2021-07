Tokyo 2020, Matteo Berrettini ko: il tennista romano rinuncia ai Giochi

Matteo Berrettini non sarà presente al torneo di tennis olimpico. Il tennista romano è costretto a rinunciare a pochi giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 a causa di un risentimento muscolare. Come si legge sul sito del Coni, si tratta di un problema dopo le fatiche di Wimbledon, dove il tennista romano era arrivato in finale con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra. Per Berrettini saranno necessari 15 giorni di riposo.

Infortunio muscolare e niente Olimpiadi per Matteo #Berrettini.



Dopo lo storico exploit nel torneo di Wimbledon il tennista romano deve rinunciare ai Giochi di #Tokyo2020 per un infortunio. La delegazione #ItaliaTeam si attesta così a 384 atleti.



? https://t.co/NN6kQ8CP2l pic.twitter.com/VCYGrybisI — CONI (@Coninews) July 18, 2021