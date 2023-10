Matteo Berrettini si separa a sorpresa dal suo storico allenatore Vincenzo Santopadre

Clamorosa novità in casa Matteo Berrettini. Il tennista romano ha annunciato su Instagram la separazione con il suo storico allenatore, il 52enne Vincenzo Santopadre. Un fulmine a ciel sereno, se si considera che Santopadre è stato un secondo padre per Berrettini e si interrompe così, da un momento all'altro, un rapporto durato ben tredici anni. Dagli junior fino alla finale di Wimbledon, dal best ranking di numero sei del mondo fino agli infortuni e il crollo in classifica che vede Berrettini ora al numero 90 del mondo. Un divorzio inaspettato e imprevedibile, che a differenza di tanti altri non era nell'aria. Forse c'era la voglia per Berrettini di cambiare aria e provare qualcosa di diverso dopo tantissimi anni insieme e una crisi, generata dagli infortuni, che nel frattempo gli ha fatto anche terminare anzitempo la stagione 2023.

I saluti allo storico coach "Senza di te ci sarebbe stato Matteo Berrettini, ma non ci sarebbe stato The Hammer"

Ero indeciso, non sapevo se scrivere qualcosa o comunicarlo e basta. Pensavo dovesse essere una cosa solo mia e tua, invece poi ho realizzato che, si, quello che abbiamo costruito, fatto e vissuto è solamente nostro, ma è anche la testimonianza tangibile che i sogni si avverano, che il duro lavoro porta sempre a qualcosa di positivo e che nella vita, a volte, non bisogna prendersi troppo sul serio.Sono arrivato nelle tue “braccia tennistiche” non sapendo ancora cosa volessi fare della mia vita, sei riuscito a farmi sognare lontano, tenendomi però attaccato alle singole giornate che vivevamo. Ogni allenamento un mattoncino, ogni sconfitta una lezione e ogni infortunio un’opportunità per migliorare e tornare più forti. Non credo di poter riuscire a buttare giù qualcosa che possa veramente far capire quello che sento per te. La riconoscenza, l’affetto, il rispetto, l’ammirazione, la gratitudine, la gioia e tutto quello che c’è di bello nel nostro rapporto si possono raccontare solo con un abbraccio..." Il nostro è un arrivederci professionale che probabilmente accresce ancor di più il rapporto personale. Ti ho sentito con me in ogni difficoltà affrontata negli ultimi 13 anni, e nonostante siano state tante, quando penso a noi sento solo gioia. Sono felice e grato alle persone che hanno reso possibile il nostro incontro, e fiero di noi per come abbiamo sfruttato questo regalo che ci è stato concesso. Senza di te ci sarebbe stato Matteo Berrettini, ma non ci sarebbe stato The Hammer (fa riferimento al soprannome con l'immagine del martello, NdR)“