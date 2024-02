Matteo Berrettini, c'è luce in fondo al tunnel: il romano annuncia il suo rientro in campo

Una conferenza dolorosa ma che lascia notevoli speranze per il futuro quella di Matteo Berrettini, che ha parlato davanti ai giornalisti del suo rientro in campo ormai prossimo. Tanti i temi affrontati, tra gli infortuni e il torneo in cui è in programma il rientro ovvero il Challenger 125 di Phoenix (vinto dal romano nel 2019) del 12 marzo. Una data non casuale, con Berrettini che salterà Indian Wells per usufruire dei benefici del ranking protetto, evitando così di dover ripartire dal basso e utilizzando il ranking che aveva pre infortunio. Una parola anche sulla fine della relazione con la showgirl Melissa Satta, anticipata qualche settimana fa da un noto portale di gossip e ora ufficiale.

La conferenza stampa

"Un saluto e un ringraziamento a tutti, avevo promesso una chiacchierata tutti insieme, per raccontarvi quello che sto facendo, volevo ringraziarvi e dirvi che il rientro in campo sarà a breve, spero di fare una bella annata e mi sto concentrando come non mai per divertirmi e far divertire voi [...] Sono stati mesi complicati in cui non sono riuscito a giocare a tennis, competere, quello che amo più fare e questo mi ha fatto soffrire parecchio, rispetto al passato ho sofferto di più questa cosa qui, mi impegnavo sempre di più e poi non riuscivo a sentire la competizione, c’è stata questa difficoltà ma credo di averla superata, mi sento bene mentalmente e fisicamente, ho tanta voglia di tornare a competere e sentirmi ancora un giocatore. [...] “Francisco Roig è un allenatore molto tecnico, quindi stiamo lavorando anche dal punto di vista tecnico, come colpire la palla, tanti piccoli dettagli, è veramente un lavoro interessante perché include il mio tennis a 360 gradi. Mi dà nuovi stimoli fondamentali per scendere in campo, mi sto trovando molto bene ho una grandissima energia [...] “Sicuramente è sempre partito tutto dal corpo, non sentendomi bene fisicamente, poi quello che è successo è che nella mia carriera mi sono sempre aiutato con la testa. Quello che è successo è che mi sono sentito stanco di superare questi problemi fisici, è come se avessi esaurito quel serbatoio di energia, e quindi mi sono trovato in una fase di stallo in cui non sapevo a cosa aggrapparmi. Però è partito dal problema fisico, non mentale, però le cose vanno di pari passo [...] Immaginavo che la domanda sarebbe arrivata. Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo un rapporto bellissimo, abbiamo grande stima uno per l’altro, non andrò oltre questo perché non mi piace parlare della mia vita privata, la ringrazio per questo anno bellissimo. [...] In questo momento il ranking mi interessa meno. Mi interessa tornare a giocare partite con giocatori di livello. Non giocherà Indian Wells, l’idea è tornare a Phoenix e Miami. Andiamo giorno per giorno, settimana per settimana, mi sento sempre meglio. Poi tutta la stagione sulla terra. [...] “Provo come sempre grandissima stima per Jannik, la prima volta che ci ho giocato a Montecarlo mi ero accorto che il ragazzo era speciale. Da una parte mi sorprende dall’altra no. Sta facendo cose pazzesche, siamo in contatto, ci sentiamo spesso, mi sta aiutando molto, anche la Coppa Davis ha fatto effetto molla. Nel tennis ci stimoliamo a vicenda, vedere un italiano che si allena con me e che gioca con me e che sta lassù, fa venire voglia anche a me di stare lassù. [...] Ranking protetto è una cosa che è venuta nel tempo, a un certo punto ci siamo resi conto che serviva del tempo per tornare e quindi penso che inizierà a Phoenix. All’Australian Open mi sentivo bene, poi non so se le condizioni, il caldo, il fatto che non giocavo da tanto tempo, ci siamo resi conto che non ero pronto. L’unica priorità era non tornare dall’Australia infortunato, a un certo punto abbiamo detto, ok fermiamoci un attimo. Non ero mai riuscito ad allenarmi un mese di fila. [...]"