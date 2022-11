Ecco chi ha vinto la maratona Rome 21K e il podio

Le bellezze della Capitale e una splendida giornata dal clima primaverile hanno fatto da contorno alla seconda edizione della Rome 21K Ford Mustang-E, la mezza maratona della città di Roma, che ha visto al via, tra la gara di 21,097 km e la non competitiva di 10 km, oltre 4000 atleti ( il 40% in più dello scorso anno con il 20% di presenza femminile), i quali hanno preso il via da Piazza della Bocca della Verità, uno dei luoghi simbolo e amato dai turisti della Capitale.

Lo start ufficiale della Mezza Maratona e stato dato dal delegato per lo Sport della Regione Lazio Roberto Tavani alle 8.30. Presenti sulla linea di partenza il presidente della Fidal Lazio Fabio Martelli (la gara era valida anche come campionato regionale) e il rappresentante dell’Assessorato allo Sport di Roma Capitale Andrea Imbimbo il quale, in maglietta e pantaloncini, si è cimentato da atleta nella gara competitiva.

Alle 9.10 la partenza della 10 chilometri che è stata una vera e propria festa dello sport più popolare con al via tanti runners ma anche famiglie, bambini e camminatori che hanno voluto vivere le emozioni e sfruttare l’opportunità di correre lungo le strade della città più affascinante del mondo.

Particolarmente bella, dal punto agonistico, la prova maschile di mezza maratona, che ha visto come vincitore assoluto, l’atleta del Burundi, tesserato per l’Atletica Sandro Calvesi, Celestin Ndikumana che, involatosi intorno al 10° chilometro, ha fatto gara in solitaria, chiudendo a braccia alzate nel tempo di 1:02:56.

Al secondo posto l’ eritreo Freedom Amaniel, recente vincitore della Roma Urbs Mundi, che ha completato le sue fatiche in 1:04:28. Al terzo posto l’alfiere dell’AT Running Umberto Persi, premiato con la maglia di Campione Regionale da Fabio Martelli, che ha fermato il cronometro a 1:10: 07.

“Sono abbastanza soddisfatto della perfomance-ha dichiarato Persi al traguardo- il tempo non è certo straordinario ma un problema fisico ha limitato il mio rendimento e mi ha consigliato di non spingere al massimo. Correre in questa città è comunque fantastico e plaudo gli organizzatori per averci regalato questa emozione “.

Nella gara femminile successo per l’atleta ruandese Clementine Mukandanga della Orecchiella Garfagnana arrivata, sul traguardo subito dopo i due primi uomini, con il tempo di 1:10:03. Seconda piazza per la ventottenne romana delle Fiamme Gialle Sveva Fascetti, che ha deciso all’ultimo momento di prendere parte alla 21 km, e che ha conquistato il titolo regionale con il tempo di 1:15:05. “E’ sempre bello correre nella mia città-ha raccontato all’arrivo Sveva-soprattutto su un percorso così suggestivo. Penso di essermi difesa bene “. Al terzo posto Burcin Sonmez Ayse (Lazio Atletica) con il tempo di 1:24:45.

Nella 10 km affermazione in campo maschile di Tito Marteddu dell’Atletica Unicusano Livorno, che lo scorso 30 ottobre ha vinto la Corsa del Ricordo di Roma, arrivato al traguardo in 31:51. Nella prova femminile successo della toscana Alessia Tuccitto del GS Lammari giunta al traguardo in 35.46.

Fra i tanti partecipanti le Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi, sei rappresentanti dell’Atletica Vaticana e oltre 80 dipendenti della Ford che hanno voluto onorare la manifestazione sponsorizzata dall’azienda automobilistica.

“E’ stata una grande giornata che ha ripagato in pieno gli enormi sforzi fatti in questi mesi-ha dichiarato Gianluca Calfapietra, presidente del Forhans Team società che ha organizzato la gara- Il riscontro più bello è vedere la soddisfazione dei partecipanti e ricevere i complimenti a fine gara. Devo ringraziare istituzioni e sponsor che hanno reso possibile questa manifestazione. Ringrazio infine gli atleti che hanno onorato la gara con il loro impegno e le loro performance “.